Валерий Соловей: Юрий Дудь имеет все шансы стать президентом после Путина

Политолог заявил, что представители российской оппозиции входят в список 10-12 возможных преемников Владимира Путина.

В большом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политолог Валерий Соловей подробно остановился на вопросе транзита президентской власти в России.

– В настоящий момент часть окружения Владимира Путина хотела бы видеть его преемником премьера Мишустина, получившего в своих кругах прозвище Хрущ, – сообщил Соловей.

Но кандидатура действующего премьер-министра, по информации Валерия Дмитриевича, президенту не очень по душе. В отличие от, скажем, прошлого главы правительства.

– Поэтому опять появился Дмитрий Медведев, который, сделав парочку заявлений, вышел из политического небытия, – напомнил об активизации Дмитрия Анатольевича политолог.

Всего же в «списке преемников Путина», по словам Валерия Соловья, 10-12 человек. Перечислить их фамилии эксперт затруднился, пояснив лишь, «часть этих людей – представители российской оппозиции».

При этом шансы Алексея Навального занять кресло Владимира Путина политолог оценил не слишком высоко. Зато Соловей назвал другого известного кандидата на президентский пост – блогера Юрия Дудя. Которому прочит большое политическое будущее.

Валерий Соловей полагает, что Юрий Дудь имеет прекрасные шансы стать президентом после Владимира Путина.

– Я считаю, что у него колоссальный потенциал. Сейчас он ниже, чем у Алексея Навального. Но потенциал есть, и очень значительный, – отметил эксперт.

России нужен другой тип лидерства. Не силовой, не авторитарный, не брутальный. Но и не совсем тот, который представлен сейчас Владимиром Зеленским в Украине, – подчеркнул в беседе с Гордоном Соловей. – Может быть, больше похожий на бывшего актера Рональда Рейгана. Думаю, что идеологически это было бы очень правильным решением. В любом случае новый тип лидерства в России не сможет быть авторитарным, что я считаю большим достоинством. Потому что новая власть будет слабой.