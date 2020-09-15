Валерий Соловей заявил о появлении неожиданной для Кремля альтернативы Путину

После того, как с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным приключилась довольно странная и все еще неоднозначная ситуация на борту самолета Томск-Москва, многие эксперты начали списывать популярного блогера со счетов, отмечая, что теперь оппозиционному движению в России необходимо искать нового лидера. Как бы там ни было, но политический шум, разгоревшийся вокруг возможного отправления Навального, о котором сейчас говорят крупнейшие европейские политики и который может стать основной причиной для введения новых санкций против Москвы, свидетельствует о том, что отправлять Алексея Анатольевича на пенсию пока еще рано.

Похожее мнение немногим ранее высказал известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, которому, к слову, и самому прочат роль нового лидера протестов в стране и едва ли не теневого кандидата от элит на должность президента страны. Между тем, Валерий Дмитриевич утверждает, что после истории с отравлением политические позиции Навального, вопреки ожиданиям многих, лишь укрепились и теперь именно его персону воспринимают на Западе как главного политического конкурента для действующего российского президента Владимира Путина.

«Лидеров оппозиции всегда пытались нейтрализовать не перед выборами, а перед протестами. Выборы в представлении властей всегда рассматриваются лишь как триггер возможных протестов. Но случай с отравлением Навального, наоборот, резко увеличил число зарегистрировавшихся на сайте «умного голосования». Проблемы со здоровьем сыграли в пользу Навального – наблюдается увеличение количества людей, которые с симпатией относятся к оппозиционеру.

У нас в стране один политик – президент России Владимир Путин, и один оппозиционер – Алексей Навальный. Зеркальная ситуация – очевидно, что Навальный после истории с отравлением получил мировое признание как политик. Кремль на это не рассчитывал и никак этого не ожидал.

Ситуацию с Навальным обсуждали и Путин, и Меркель, и Макрон, и Помпео – иными словами, Алексей Навальный на международном уровне легитимирован как главный противник Путина. Для Кремля это стало полной неожиданностью», – заявил Валерий Соловей.