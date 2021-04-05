"Они к Ютубу подбираются". Пивоваров и Собчак заступились за Дудя

В понедельник организация «Лига безопасного интернета» призвала МВД проверить Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. О каком именно выпуске видеоблога идет речь, лига не уточнила. Один из последних выпусков программы «вДудь» был посвящен блогеру Ивангаю, в котором тот много рассказывал о проблемах с наркотиками. Однако вся эта часть разговора была вырезана на начальном этапе и не была опубликована.

Сам Дудь претензию ещё не прокомментировал. Зато это сделали другие звезды Ютуб-журналистики.

«Наши депутаты усвоили правило – чтобы хайпануть, надо как-нибудь прислониться к Дудю.

Идеально, если Дудь сам тебя пропиарит. А если нет – то хотя бы сделать обзор его выпуска. Тогда есть надежда, что его аудитория придёт и к тебе тоже, – пишет создатель канала «Редакция» Алексей Пивоваров. – Дудь сам много раз говорил, что наркотики – это зло. И подобным дисклеймером он сопровождает каждую подобную тему. Юра, мы с тобой».

В комментарии к журналисту «Редакции» заглянула и Ксения Собчак:

«Да это они, ... (Собчак нецензурно обозвала авторов инициативы о проверке Дудя. – Прим. Sobesednik.ru), так к Ютубу подбираются. Не знают, с какой стороны лучше запретить и закрыть», – написала ведущая блога «Осторожно, Собчак».

Лайк под записью оставили и другие медиазвезды – Ирина Понарошку, Александр Пушной и бывший капитан сборной России по футболу Василий Березуцкий.

Организацию «Лига безопасного интернета» возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина (дочь известного депутата). В прошлые годы Мизулина-старшая становилась соавтором законов о реестре запрещенных сайтов, оскорблении чувств верующих и декриминализации семейного насилия.