Они уничтожают страну: Ганапольский разнес Путина после Дня Победы

Российские власти фактически эксплуатируют День Победы, не имея к нему прямого отношения. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» озвучил известный российский публицист, общественник и журналист Матвей Ганапольский.

По словам эксперта, в Кремле давно поняли, что Великая Победа на данный момент остается последним в стране объединяющим фактором, а потому эксплуатируют этот символ для того, чтобы получить конкретные политические дивиденды. Именно с этим, убежден эксперт, связано то, что в рамках недавнего празднования Дня Победы в России все внимание общественности СМИ пытались сконцентрировать на персоне одного единственного человека – российского президента Владимира Путина.

«Когда на параде Победы показывают Владимира Путина, а сам он становится ключевым действующим лицом в телевизоре – это уже даже не оскорбление ветеранов. В России, как считает Кремль, не осталось ничего, что могло бы объединять, кроме Победы. А для Дня Победы уже не осталось никаких атрибутов, кроме самого Путина», – отметил эксперт.

При этом журналист убежден, что причина столь серьезной концентрации внимания на главе российского государства заключается, прежде всего, в стоящих перед властью предвыборных задачах.

«Впереди ведь выборы в парламент. Поэтому сегодня была ключевая политическая задача – ассоциировать Владимира Путина с единственным, общим, как уверены в Кремле, объединяющим фактором», – добавил он.

Между тем, убежден общественник, российский президент не имеет к Великой Победе никакого отношения, а потому чисто внешне подобные действия выглядят отталкивающе и в большей степени напоминают попытку «приватизировать историю».

«С эстетической точки зрения это никуда не годится. Ну какой Путин? Какое отношение ко Дню Победы он вообще имеет? Он к этому празднику имеет намного меньшее отношение, чем любой человек, который просто старше его и находился в этот день на Красной Площади. Разумеется, все это производит отталкивающее впечатление. Приватизация истории – именно так это называется», – объяснил эксперт.

И за всеми этими действиями, добавляет Матвей Юрьевич, стоит только одно – желание власти эту самую власть сохранить. «Чем занимаются все эти люди? Они уничтожают страну. Они сейчас заняты лишь одним – своим желанием сохранить места в следующем составе Государственной думы. Вот такая у них цель», – посетовал эксперт.