Станислав Белковский: у Путина синдром навязчивых повторений

У журналистов, политологов и других наблюдателей в последнее время появилось устойчивое ощущение того, что спрогнозировать дальнейшие решения российского президента Владимира Путина попросту не представляется возможным. Причем, у каждого свои причины для таких выводов.

Одни эксперты, к примеру, не забывают напоминать о том, что глава российского государства – человек, который очень любит удивлять, причем касается это не только его оппонентов, но и ближайших соратников. Другие же в этих рассуждениях обращаются к богатому прошлому президента и к тому, какой путь он прошел перед тем, как занять президентское кресло.

А вот известный российский политолог Станислав Белковский решил «копнуть» еще глубже. К примеру, по словам эксперта, для Владимира Владимировича характерен бессознательный позитивный опыт, связанный с разрушением едва ли не всего, к чему он имеет отношение. Причем, отмечает эксперт и еще одну интересную закономерность – все эти разрушения впоследствии каждый раз дают Путину новый толчок к развитию. И именно с оглядкой на этот опыт, добавляет Белковский, глава российского государства действует на президентском посту.

Станислав Белковский // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Российскому президенту Владимиру Путину присущ синдром навязчивых повторений, построенных на его бессознательном позитивном опыте. Когда система, которой он верой и правдой служит, начинает разрушаться, а он на этом фоне получает огромный импульс к росту и развитию. Сначала Путин был верным слугой СССР, но позднее Союз разрушился, жизнь кончилась, но всего через год после этого конца Путин стал ключевой фигурой в Петербурге и превратился в неформального хозяина города.

Позднее рушится и Анатолий Собчак, штаб которого возглавлял Владимир Владимирович. И он после этого переместился в Москву, а спустя всего два года стал директором ФСБ. Прошло еще четыре года, и Путин – президент России. Поэтому сейчас он уже идет на третий год саморазрушения. Он понял, в чем состоит его миссия. Она заключается в том, чтобы защитить империю прошлого, которой является нынешняя Россия. Поэтому необходимо вынуть из сундуков все, что там имеется, помолиться на это и объявить все это сакральным», – отметил Белковский в эфире «Эха Москвы».