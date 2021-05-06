Станислав Белковский: у Путина синдром навязчивых повторений

У журналистов, политологов и других наблюдателей в последнее время появилось устойчивое ощущение того, что спрогнозировать дальнейшие решения российского президента Владимира Путина попросту не представляется возможным. Причем, у каждого свои причины для таких выводов.
Одни эксперты, к примеру, не забывают напоминать о том, что глава российского государства – человек, который очень любит удивлять, причем касается это не только его оппонентов, но и ближайших соратников. Другие же в этих рассуждениях обращаются к богатому прошлому президента и к тому, какой путь он прошел перед тем, как занять президентское кресло.
А вот известный российский политолог Станислав Белковский решил «копнуть» еще глубже. К примеру, по словам эксперта, для Владимира Владимировича характерен бессознательный позитивный опыт, связанный с разрушением едва ли не всего, к чему он имеет отношение. Причем, отмечает эксперт и еще одну интересную закономерность – все эти разрушения впоследствии каждый раз дают Путину новый толчок к развитию. И именно с оглядкой на этот опыт, добавляет Белковский, глава российского государства действует на президентском посту.
«Российскому президенту Владимиру Путину присущ синдром навязчивых повторений, построенных на его бессознательном позитивном опыте. Когда система, которой он верой и правдой служит, начинает разрушаться, а он на этом фоне получает огромный импульс к росту и развитию. Сначала Путин был верным слугой СССР, но позднее Союз разрушился, жизнь кончилась, но всего через год после этого конца Путин стал ключевой фигурой в Петербурге и превратился в неформального хозяина города.
Позднее рушится и Анатолий Собчак, штаб которого возглавлял Владимир Владимирович. И он после этого переместился в Москву, а спустя всего два года стал директором ФСБ. Прошло еще четыре года, и Путин – президент России. Поэтому сейчас он уже идет на третий год саморазрушения. Он понял, в чем состоит его миссия. Она заключается в том, чтобы защитить империю прошлого, которой является нынешняя Россия. Поэтому необходимо вынуть из сундуков все, что там имеется, помолиться на это и объявить все это сакральным», – отметил Белковский в эфире «Эха Москвы».