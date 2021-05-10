Автор "Бессмертного полка": Судьба отдельного ветерана власти мало волнует

В этом году разовая выплата ветеранам к 9 мая составила 10 тысяч рублей, в то время как на празднование Дня Победы выделили 855,4 миллиона.

Sobesednik.ru поинтересовался у автора и координатора «Бессмертного полка» Сергея Лапенкова, справедлива ли, на его взгляд, материальная благодарность, которую получили ветераны к 76-й годовщине праздника Великой Победы.

– Это проявление банального формализма в отношении ко Дню Победы и к людям, которые ее завоевали. Их осталось очень мало.

Не так давно я был встрече российских и французских ветеранов на Красной площади. Люди из российско-французского общества дружбы «Нормандии Неман». Меня поразило, что французских ветеранов катали на каталке, сначала я подумал, что они инвалиды, а потом понял, что поскольку они люди очень взрослые (им за 90 лет) видимо, французы сочли, что им нет нужды, чтобы старые люди ногами мерили Красную площадь. Не такую уж и маленькую. А наши ветераны, конечно, топали ногами под моросящий пронизывающий ветер. И даже если это был их выбор, это все равно очень хорошая иллюстрация к ситуации. В этом, наверное, отношение и проявляется. И в деньгах такое формальное отношение.

С одной стороны, очень много шума, пафоса. А когда нужно надуть щеки патриотизмом, тут вспоминают про ветеранов, Победу, но на самом деле судьба отдельного ветерана мало волнует, как впрочем, как и судьба любого человека в нашей стране. Люди интересуют власть в некотором количестве, когда они обладают каким-то ресурсом. В данном случае, это поколение ветеранов – тоже ресурс, из которого черпают некую повестку дня сегодняшнего.

Вообще это все достаточно противно. Надо было вопрос перед тем, кто воевал закрыть еще очень давно – и квартиры дать и как-то обеспечить их старость достойными пенсиями, потому что их, правда, осталось очень мало.

Я сейчас, как и многие мои товарищи, кто имеет отношение к нашему сайту «Мой полк. ру» заносим истории, которые присылают люди обычные. Обычно это очень большой поток под 9 мая, поэтому работают все. Я читаю истории тех фронтовиков, которые не то, что до нашего времени не дожили, а они умерли в конце 40-х, начале 50-х и они продолжали умирать все эти годы. О чем тут можно говорить?

Даже если это не 10 тысяч, а 100 тысяч было. Беда в том, что это какая-то разовая история под праздники, а не то, что является уровнем жизни человека, прошедшего войну, прожившего жизнь, что-то там построившего, наверное, в Советском Союзе, воспитавшего неплохо детей своих, но, скорее всего, крайне незажиточного человека на сегодня.