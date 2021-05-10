Елена Драпеко: "Нашим ветеранам деньги не нужны"

К 9 мая ветераны Казахстана получили от своего правительства по 175 000 рублей, в Узбекистане – 85 000, в Киргизии – 61 000. В России разовая помощь ветеранам к их главному празднику составила всего 10 000 рублей. Какова справедливая финансовая благодарность отстоявшим Победу ветеранам в Российской Федерации к 76-й годовщине праздника 9 мая 2021 года? С этим вопросом Sobesednik.ru обратился к первому заместителю председателя комитета Госдумы по культуре Елене Драпеко.

– Во-первых, у нас ветеранов гораздо больше, а во-вторых, у нас неважная экономическая ситуация, кризис у нас. Поэтому те деньги, которые мы можем выделить, мы выделяем. Я не знаю, платят ли казахи детям, которые идут в школы по 10 000 рублей, про это я не слышала. А у нас мы готовим ресурсы, чтобы выплатить школьникам, чтобы обеспечить горячее питание в школах. У нас очень много социальных обязательств, поэтому сколько мы можем, столько и выдали.

У нас бюджет – это общий наш карман, который мы должны разделить на детей и на всех. У нас очень трудная экономическая ситуация, на самом деле. У нас очень мало денег и очень большие социальные обязательства.

Я считаю, что дело не в наличных деньгах, которые выдаются ветеранам, а в обеспечении его бесплатными лекарствами, социальной помощью, в случае необходимости, чтобы были социальные работники, которые за ним будут ухаживать.

Ему (ветерану ВОВ) не деньги нужны, ему нужны услуги. И вот это мы должны обеспечить. И здесь у нас есть определенные заделы, допустим у нас есть социальные фонды, которые отслеживают одиноко проживающего ветерана, у него обязательно будет социальная служба. Мы должны отследить, поступают ли к нему лекарства и в достаточном ли количестве, нет ли у него материальных проблем.

Наши ветераны освобождены от очень многих платежей, это все надо суммировать, поэтому у меня нет сведений по другим странам, как суммируются их выплаты. В чистом виде или как у нас суммируются.

Это разовая сумма, а у нас она не разовая, а ежедневная помощь. Вы сначала у них спросите, а есть ли у них такие как у нас дополнительные социальные льготы – бесплатный проезд в транспорте. В Москве вообще ветераны бесплатно ездят куда хотят, для них бесплатный проезд в электричках – на дачу и с дачи, – заключила депутат Елена Драпеко.