Драпеко потребовала запретить Маниже петь на "Евровидении" под российским флагом

Депутат Госдумы Елена Драпеко возмущена тем, что на конкурс «Евровидение» посылают «неизвестно что поющую» конкурсантку от «Первого канала», и требует «снять с нее» все государственные символы.

Манижа Сангин с песней «Русская женщина» не произвела должного впечатления и не смогла затронуть чувства первого зампредседателя комитета по культуре Госдумы.

Манижа Сангин // Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

– Искусство – это на самом деле впечатление, ты должен сопереживать, – подчеркивает в интервью Sobesednik.ru Елена Драпеко. – Манижа не тронула не только меня, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России. Лучше бы послали прошлогодних ребят из Little Big.

«Евровидение» депутат назвала абсолютно дискредитировавшим себя конкурсом.

– Никакого значения «Евровидение» не имеет, для искусства во всяком случае. Побеждает на нем совсем не тот, кто лучше поет. Конкурс политизированный, абсолютно ЛГБТированный. Бог с ним, пусть поет, кто хочет. Только жалко, что все это будет на фоне российского флага. В прошлый раз, когда переживали за Лазарева, все заворачивались в российский флаг. Наверное, и сейчас тоже будут. Но мне жалко российский флаг, поверьте, – сокрушается Драпеко.

По ее словам государство никакого влияния на отбор не оказывает.

– Ни Министерство культуры, ни Министерство связи, которое курирует телевидение, не принимают решений. Поэтому и взятки с государства гладки. Только тогда надо «снять» с этого государственные символы.

Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии.

Пусть «Первый канал» ей (Маниже. – Прим. Sobesednik.ru) свой флаг вывешивает, – резюмирует Елена Драпеко.