Депутат Елена Драпеко отказалась помочь вдове и дочери Баталова вернуть квартиру

Актриса, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко резко высказалась о скандале с наследством Алексея Баталова.

Народный артист СССР Алексей Баталов при жизни был настоящим любимцем зрителей (особенно зрительниц) и имел безупречную репутацию. Все изменилось в один миг, после смерти знаменитого актера. Имя Баталова стали трепать направо и налево во всех ток-шоу из-за целой череды скандалов, связанных с дележом его наследства.

Последней каплей стало обращение в полицию вдовы актера Гитаны Лионтенко, на руках которой после ухода мужа осталась дочь Мария, страдающая ДЦП. Супруга легенды советского кино была в шоке, когда поняла, что лишилась денег на счетах и перестала быть хозяйкой четырехкомнатной квартиры возле Кремля и жилья в районе не менее престижного Кутузовского проспекта. Оказалось, Гитана Лионтенко подписала генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом на друзей семьи — актрису Наталью Дрожжину и её мужа, юриста Михаила Цивина. По словам вдовы, она была введена в заблуждение в момент подписания документов и не понимала всей серьезности последствий своих действий. Сейчас этим вопросом занимается полиция.

Помочь семье Алексея Баталова взялся председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Он предоставил вдове и дочери артиста знаменитого профессионального адвоката Павла Астахова.

Вдова и дочь Баталова остались недовольны работой адвоката Павла Астахова

Однако наследники Баталова оказались недовольны его работой (Гитане Лионтенко показалось, что Астахов больше выступал в СМИ, чем защищал ее интересы) и отказались от услуг юриста. 85-летняя вдова актера призналась, что боится Цивина и Дрожжину.

В поисках решения этой трагической ситуации Sobesednik.ru поинтересовался у актрисы, депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, может ли Государственная Дума поддержать семью Алексея Баталова, помочь его вдове и дочери с честью выйти из этого скандала и не остаться у разбитого корыта.

– Я вообще туда не стала соваться, – ответила нам Елена Драпеко. – Потому что дело темное, я в этом не участвовала и Баталовых не знала близко.

Я же питерская, – объяснила депутат Госдумы в интервью Sobesednik.ru. – Поэтому вообще во все эти московские дрязги стараюсь не вмешиваться. Просто не понимаю, кто прав, кто не прав.

Актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко

Я считаю, для этого есть компетентные органы. Пусть они посмотрят на документы и разберутся. Это не компетенция Госдумы. Для этого есть исполнительные органы, прокуратура.

Мне очень жаль, что так произошло, – отметила Драпеко. – То, что это некрасивая история, вот это я могу прокомментировать. Поганая история.

Но кто в этой истории прав, я не могу сказать. Мне очень жалко родственников Баталова, но они сами не уверены, что они не подписывали (генеральную доверенность на распоряжение имуществом. – Прим. Sobesednik.ru). Поэтому пусть в этом деле разбираются профессионалы.