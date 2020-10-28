Березин допустил деменцию у вдовы Баталова, обвинившей Дрожжину и Цивина в мошенничестве

Телеведущий, частый гость ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» Владимир Березин прокомментировал громкий скандал с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным.

Владимир Березин – один из немногих, кто не спешит поддерживать обвинения против Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которых обвиняют в мошенничестве с недвижимостью семьи Алексея Баталова. В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Березин изложил свою позицию.

– Я за то, чтобы во всем сначала разобрался Следственный комитет, – объясняет Владимир Березин. – Лично глава СК РФ Бастрыкин взял это дело под свой контроль. Взять и обвинить бездоказательно можно каждого из нас, нельзя этого делать раньше времени.

Владимир Березин//фото: Global Look Press

В ток-шоу всегда так: либо черное, либо белое. Там еще все начинают сразу кричать, и я всегда говорю: кто громче кричит «вор», сам может оказаться ворюгой. Презумпцию невиновности никто не отменял.

– Владимир, вы лично знакомы с Натальей Дрожжиной и ее супругом?

– С Натальей я познакомился на съемках программы, которая была посвящена забытым артистам. Они как раз с Мишей Цивиным и инициировали внимание СМИ к артистам, к их нуждам. Наталья – милая, симпатичная женщина, мы не раз сидели рядом на программах. Почему я должен ее подозревать?

Наташа с Мишей часто защищали артистов, многие из которых остались за чертой бедности. Я помню, как Цивин даже вступил в драку с кем-то, когда обсуждалась проблема Баталова, сосед хотел отобрать часть его участка.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин//фото: Global Look Press

Они с Натальей помогали Народному артисту разобраться с этим вопросом. Тогда почему-то никто не поинтересовался, с чего это вдруг Цивин защищает права Баталова. Ни у кого не возникало никаких сомнений… Поэтому я и говорю: давайте подождем! Людей расстреливали по ложному обвинению, безвинные сидели десятки лет – бывало же такое.

По рассказам Цивина и Дрожжиной, у них никого нет, им даже свое нажитое имущество некому оставить. Зачем бы они стали влезать в такие дела?

Алексей Баталов с женой Гитаной//фото: скриншот "Первого канала"

И еще, я задавал вопрос: «Гитана (Гитана Леонтенко – вдова Алексея Баталова. – Прим. Sobesednik.ru) сейчас здорова?» – добавляет Березин. – Когда она собственноручно подписывала документы, она была адекватна? Я говорю о возрасте.

Мои родители, к примеру, были в деменции, я через все это прошел. Они отрицали все, что бы они ни делали. Здесь тоже появляются вопросы…

Напомним, что недавно стало известно о предполагаемом хищении части имущества покойного Алексея Баталова. По словам семьи Народного артиста, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин – мошенники. Семейная пара якобы провела ряд операций с документами и подписями, вследствие чего супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и денежных средств в размере порядка 100 тысяч долларов.