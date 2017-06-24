Дележка наследства Алексея Баталова уже началась

Сразу после смерти артиста Алексея Баталова посторонние люди начали втираться в доверие к его родственникам.

19 июня страна проводила в последний путь народного артиста СССР Алексея Баталова. Легендарный Гоша из фильма «Москва слезам не верит» умер в возрасте 88 лет. В последнее время в доме артиста стало появляться все больше посторонних людей, которые начали втираться в доверие к его единственной наследнице – дочери Марии, которая стала владелицей 4-комнатных апартаментов недалеко от Кремля и дачи в знаменитом писательском поселке Переделкино…

Чтобы в последний раз выразить дань уважения Алексею Владимировичу Баталову, в коридорах Дома кино выстроилась целая очередь. У гроба сидели родственники и близкие артиста: супруга Гитана, дочери (62-летняя Надежда и 49-летняя Мария). Народный артист СССР Иосиф Кобзон, Наина Иосифовна Ельцина также присоединились к скорбящим. Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой, Александр Панкратов-Черный, Геннадий Юхтин, Игорь Золотовицкий говорили речи, едва не задыхаясь от слез.

Прощание с Алексеем Баталовым в коридорах Дома кино в Москве Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Мы пообщались с давним товарищем артиста, который просил не упоминать его имя. Их связывала любовь к автомобилям.

– Он стал мне сам звонить, приглашать на различные мероприятия, – утверждает друг Баталова. – Моей функцией стало ограждать его от назойливых поклонниц. Он любил внимание, но иногда просто времени не хватало с каждой пообщаться. Я знал, что у него есть небольшие проблемы с памятью, поэтому специально громко здоровался по имени-отчеству, если кто-то знакомый шел нам навстречу, чтобы Алексей Владимирович услышал.

Баталов хотел снимать больше своих работ, но его проекты часто не пропускали в мир кинематографа.

– Как-то возвращались с очередного вручения премии. Алексей Владимирович сидел в машине грустный. Я попытался развеселить его, достал его приз из коробки и говорю: «Смотрите, какую красивую награду подарили». Он отвернулся и сказал: «Не нужна мне эта железяка, лучше бы в свое время снимать давали». Действительно, много его проектов не пропустили, с Марселем Марсо (французский актер-мим. – Авт.) была работа, и ее прикрыли, – вспоминал мужчина.

Он также отметил, что примерно за год до своей смерти артист стал часто говорить о том, как переживает за будущее Маши без него, ведь женщина из-за ошибки врачей родилась с ДЦП.

– Его жутко бесило, что он чувствует, как силы его покидают, – вспоминает товарищ ушедшей кинозвезды. – Я пытался отвлечь его от дурных мыслей, приводя в пример долгожителя Зельдина. Он как будто предчувствовал свой уход.

Брат народного артиста Михаил Ардов в последние месяцы при виде родственника понимал, что ему осталось жить совсем недолго.

– Сам он никогда не говорил о своем состоянии, да и я старался не упоминать этого, – признается священник Михаил. – Когда я его навещал, мы всегда вспоминали наших родителей, детство, покойного брата Бориса, который ушел от нас больше 10 лет назад от цирроза печени. У Алексея и раньше были проблемы с памятью, а в последнее время они обострились. Он мог при воспоминаниях о прошлом начать что-то фантазировать, ведь какие-то детали он уже не мог вспомнить. В каком-то смысле Гитане станет легче. Раньше она за двумя членами семьи ухаживала, сейчас осталась одна Маша.

Как известно, Алексей Владимирович оставил все имущество младшей дочери Марии, только после ее кончины все перейдет ее сестре Надежде. В интервью близкие сообщали различным СМИ, что родственники понимают решение Баталова. Однако мы узнали из источника, близкого к семье артиста, что тучи раздора уже сгустились над имуществом покойного артиста и вскорости стоит ожидать оспаривания завещания.