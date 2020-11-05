Сын Касаткиной: Дрожжина и Цивин пытались втереться в доверие к моим родителям

Легендарная актриса Людмила Касаткина, оказывается, чуть не стала жертвой пары, обвиняемой в хищении имущества Баталова.

Скандал вокруг Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, подозреваемых в обмане вдовы и дочери Народного артиста СССР Алексея Баталова, не утихает. На телеканалах (в ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" и многих других) то и дело возникают новые подробности сомнительных сделок этих супругов, идет следствие. Сын Народных артистов СССР Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной Алексей рассказал Sobesednik.ru, что его родители тоже едва не стали жертвами этой пары.

– Мы с супругой не раз видели Дрожжину и Цивина на разного рода тусовках: на юбилейных вечерах, каких-то награждениях, концертах, – делится Алексей. – Мы слышали, что Наталья – Заслуженная артистка России, член Союза кинематографистов. Михаил якобы юрист, у нас не было никаких оснований подозревать их в чем-то плохом. Внешне они вполне приличные люди.

Мы же тогда не знали, что звания, которым представлялась Наталья, у нее на самом деле нет. Они создали о себе определенный миф, в который все вокруг верили. Очень хитрые, изворотливые люди.

Они прилагали усилия, чтобы втереться в доверие к моим родителям, подходили к ним на мероприятиях в Доме кино, – рассказывает Алексей. – Но в этом направлении серьезно не работали. Видимо, потому что нужно было приложить больше усилий, а у них были еще и другие объекты внимания в этом плане. Да и мы с супругой всегда были настороже, оберегали Людмилу Ивановну и Сергея Николаевича от разных аферистов, проходимцев, которых вокруг было много. Например, две домработницы, которые обворовали их в свое время, или одна актриса театра Российской армии, которая хотела, чтобы ее все воспринимали как лучшую подругу Касаткиной…

Может быть, Дрожжина с Цивиным увидели, что у них тут есть соперники, поэтому отступили?!

– А на ваш взгляд, они – мошенники?

– Судом пока не доказано, но мне кажется, что это может случиться. Тем более, шумиха, которая поднялась вокруг этих людей, произошла не без нашего участия.

Когда мы с супругой услышали, что произошла такая история с семьей Алексея Баталова, то рассказали об этом нашей знакомой – опытному адвокату. И она навела справки, поговорила с высокопоставленными людьми из разных структур. Все вокруг закрутилось, стали всплывать новые подробности о жизни этой пары, об этих многочисленных квартирах!

– Многие предполагают, что Дрожжина и Цивин действовали в какой-то группе, что над ними кто-то стоит…

– Я не исключаю этого. Аферистов в нашей стране всегда было много, при любой власти. Они так замечательно умеют делать свои дела, что потом остается только руками разводить…

Когда мои родители оказались в больнице, когда у них начались проблемы с памятью, к ним туда рвались разные люди, которые хотели, воспользовавшись их беспомощностью, подписать разные бумаги. Но мы сделали все возможное, чтобы перекрыть путь посторонним.

А ведь не у всех пожилых артистов, да и не только артистов, а вообще пожилых людей, есть родственники, которые могут это сделать. Вот мошенники и пользуются этим.

Напомним, что ранее Алена Кравец рассказывала Sobesednik.ru о том, что звезде советского кино Светлане Светличной, владеющей квартирой в Москве и находящейся в плохих отношениях с сыном и внучкой, тоже угрожает опасность. Кравец взяла на себя контроль за одинокой актрисой, чтобы она не стала жертвой аферистов.