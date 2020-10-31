"Мерзость!": квартиру Светличной взяли под охрану от Цивина и Дрожжиной

Друзья Светланы Светличной боятся, что она может стать новой «жертвой» Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, обвиненных семьей Алексея Баталова в воровстве. Дело в том, что после ссоры с сыном и внучкой звезда фильма «Бриллиантовая рука» живет одиноко. На днях Светличная заявила, что ее родственники недостойны получить наследство в виде квартиры в Москве, поэтому завещание на них она писать не намерена. А пожилые люди, владеющие недвижимостью, являются идеальной мишенью для разного рода нечистых на руку людей.

Напомним, что 26 октября Наталью Дрожжину и Михаила Цивина задержали по делу о мошенничестве. В правоохранительных органах считают, что супруги могли незаконно завладеть имуществом легендарного актера Алексея Баталова.

Сразу после того, как суд выпустил Цивина и Дрожжину под подписку о невыезде, с 72-летней Дрожжиной случилась новая неприятность. Актриса уверяет, что на нее напали в подъезде неизвестные.

Звезды шоу-бизнеса отреагировали на новость о деле Баталова неоднозначно. Светская львица Алена Кравец уже заявила, что в свое время Цивин и Дрожжина пытались «обрабатывать» и ее, упрашивая стать лицом некоего благотворительного фонда. Алена радуется, что от такой перспективы отказалась. И переживает за Светлану Светличную, которая, по ее мнению, может стать следующей жертвой супругов. Кравец намерена взять этот вопрос – безопасность имущества звезды советского кино, под свой контроль. Алена уверена, что Светличная не должна даже на порог пускать малознакомых людей.

– Они (Дрожжина и Цивин. – Прим. Sobesednik.u) сулили мне золотые горы! – вздыхает Алена. – Но у меня хорошо развита интуиция. Я сразу поняла: от этих людей нужно держаться подальше.

Знаменитый поэт-песенник и продюсер Любовь Воропаева знает о непростой ситуации в семье наследников Баталова. Она в шоке от происходящего.

– Мерзость! – возмутилась Воропаева в разговоре с нашими корреспондентами. – Самая большая подлость в жизни – пользоваться беспомощностью стариков и инвалидов. Если обвинения против них справедливы, то как они дальше с этим жить будут – эти Кот с Лисой?! Бог миловал, ко мне они в друзья не навязывались. А вот Надю Баталову (дочь Алексея Баталова. – Прим. Sobesednik.ru) я хорошо знаю. Пользуясь случаем, передаю большой привет подружке своей юности! Держитесь!