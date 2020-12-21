"Хватит издеваться над семьей Баталова!": звезды призвали не порочить память артиста

Sobesednik.ru публикует трейлер концерта-акции в защиту вдовы и дочери Алексея Баталова, оказавшихся в центре скандала с квартирой. Мероприятие в поддержку семьи Баталова организовано Центром поддержки и защиты творческой и научной интеллигенции имени Народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.

Для программы-концерта, которая вскоре будет выложена на Sobesednik.ru, композитор и музыкант, Президент новой создающейся организации Алексей Колосов с супругой пригласили поучаствовать друзей. Среди выступивших: актеры Татьяна Догилева, Людмила Дмитриева, Ксения Кастор, Игорь Наджиев, Никита Джигурда, Михаил Богдасаров, Мария Швыдко, Александр Терехов, Сергей Таратута, депутат Мосгордумы Наталия Метлина, журналист и радио ведущий Михаил Куницын и другие.

– То, что сейчас так полощут фамилию великого русского артиста Алексея Баталова, ужасно и недопустимо! Поэтому мы и хотели своей акцией призвать всех: перестаньте, оставьте в покое семью Баталова! Его имя – гордость и слава русской культуры, нельзя так беспардонно и безнаказанно порочить его память и издеваться над семьей, – говорит Алексей Колосов.