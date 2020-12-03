"Я перенес гипертонический криз!": Джигурда нанял Пашаева для суда с Добровинским

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев будет защищать Никиту Джигурду, который чуть не умер в больнице. Ответчик – адвокат Добровинский.

Дело Михаила Ефремова закончилось, приговор вступил в силу, однако страсти вокруг громкого судебного процесса не утихают. Друг Ефремова Никита Джигурда не готов так просто сдаваться, он намерен бороться с адвокатом Александром Добровинским дальше.

Как утверждает Джигурда, Добровинский причинил существенный вред его здоровью.

Александр Добровинский//фото: Global Look Press

Стычка между звездным адвокатом и актером произошла 23 ноября у здания Хамовнического суда. По словам Никиты Джигурды, он заявил Добровинскому, что считает лишение того адвокатского статуса своей личной заслугой. Александр Добровинский, как утверждает Джигурда, не выдержал нападок и схватил Никиту Борисовича за палец, которым артист в него тыкал.

– Он повредил мой палец, до сих пор сильный ушиб, – рассказал Джигурда в интервью Sobesednik.ru.

На второй день после стресса и бессонной ночи давление подскочило – 190/110, а на третий день, когда отменилось мое выступление, у меня случился гипертонический криз: 270/90. Больница была на ушах!

Выписка из больницы, подтверждающая криз Джигурды//фото: личный архив Н.Джигурды

Меня положили под капельницы, старались хоть как-то привести меня в чувства. Мне сделали КТ, один на миллион такой случай проскакивает от инсульта, как сказали мне доктора. Хорошо, что у меня нет разрушений мозга. Вся эта психологическая ситуация повлияла на мое состояние, отменилось много запланированных выступлений и съемок. Я чудом вышел из этого состояния.

Михаил Ефремов//фото: Global Look Press

Теперь Никита Джигурда, имея на руках выписку из больницы (есть в распоряжении Sobesednik.ru), намерен привлечь Добровинского к ответственности за причиненный ущерб. Причем представлять интересы артиста в суде будет не кто иной, как... оппонент Добровинского по делу Ефремова – Эльман Пашаев!

– Я подписал вчера с Эльманом Пашаевым договор, оформил доверенность у нотариуса. Он теперь мой адвокат в деле против Добровинского А.А., – добавил Джигурда.