"У меня один хозяин": Пашаев рассказал о связи с ФСБ и знакомстве с Ефремовым

Как Эльман Пашаев стал адвокатом Михаила Ефремова и кто за ним стоит, правозащитник признался в эксклюзивном видеоинтервью Sobesednik.ru.

– По телефону вы мне сказали, что вас в качестве адвоката предложил Ефремову его близкий друг. Понятно, что не всех друзей Михаила я могу знать, но Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Никита Высоцкий уверяют, что не знакомили вас с Ефремовым. Тогда кто вас познакомил?

– Один из близких друзей Ефремова был моим оппонентом, — рассказывает Пашаев. — У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников – мой близкий друг, другой любовник – друг Ефремова, тоже очень известный актёр.

Когда девушка захотела избавиться от своего любовника, предварительно высосав из него всё материальное, она решила привлечь его к уголовной ответственности. Чтобы он уж наверняка ее больше не беспокоил.

В суде завели уголовное дело. Друг Ефремова хотел перед своей любовницей показать, какой он крутой. Но ясное дело, у меня на руках были видеоматериалы, как он в гостиницу с любовницей заходит, как они вместе с ней выходят из гостиницы. Когда мне сказали, что у него прекрасная семья, я не мог себе позволить дать эту информацию журналистам, хотя они предложили мне за это видео полтора миллиона.

Для меня семья — это честь, это свято, это Библия, это Коран. Я бы на это не пошёл.

Михаил потом меня спрашивал: «Слушай, я одного не понимаю. Почему этот друг всех против тебя настраивает с утра до ночи?»

– То есть друг Ефремова против вас всех настраивал?

– Близкий друг, очень известный актёр. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена.

Только вчера я назвал имя одной из своих клиенток – Дарьи Радуловой, бывшей жены хоккеиста Александра Радулова. У нее не было шансов что-то получить, но мы выиграли дело. Зато Радулов – достойный мужик.

– Среди друзей Ефремова есть ещё Иван Охлобыстин…

– Охлобыстин — самый достойный. Мужик просто. Он ничего не боялся. Михаил – крёстный дочери Охлобыстина. Так вот Иван за крёстного дочери был готов стоять горой. Это такой достойный мужчина! Таких мало в сфере искусства. Он не боялся потерять свой авторитет, не боялся лишиться карьеры. Пошёл друга поддерживать. Он всегда был готов его поддерживать. Вот за кого могу гордо говорить. Сукачёв! За него тоже могу гордо говорить.

– Иван Стебунов мне говорил, что «Миша как будто в заложниках», словно ему диктуют, что надо говорить и как надо говорить. Друг его во время процесса просто не мог узнать!

– А вы у него не спросили: трус, ты чего испугался? Ни я, ни Михаил Ефремов против него ничего не говорили, мы его ни в чём не обвиняли.

А что он сделал? Сказал: приеду, дам показания, так что Михаилу мало не покажется. Вы хотите сказать, что он после этого друг?

Да и что за фраза про «заложника»? Я Ефремова в заложники взял? Да?

– Вы могли выполнять заказ спецслужб. Друзья Михаила считают, что вы связаны с ФСБ и специально были подосланы к Ефремову, чтобы на суде потопить оппозиционера. Что вы им можете ответить?

– Почему тогда Федеральная служба безопасности меня не спасает? Меня прессуют с утра до вечера!

– Так это надо у вас спросить, почему ваши гипотетические «хозяева» вас кинули...

– У меня один хозяин – Господь Бог. Всё! У меня больше нет хозяев, я никому не обязан, никому не должен. Даже когда меня привлекали к уголовной ответственности, я сам защищался, сам вышел, чтобы никому не быть обязанным.

Я никогда своих клиентов не предавал, не предаю и не буду предавать. Меня трижды лишали адвокатского статуса. У меня разве стало меньше клиентов? Как вы думаете: если бы все рассказы обо мне соответствовали действительности, ко мне кто-то ходил бы за помощью?

Москва — это большая деревня, это сарафанное радио. За две минуты всё может прозвучать так, что вся Россия будет знать.

Посмотрите лучше, сколько благодарностей мне на YouTube озвучивают...