Стало известно, за что Добровинского лишили статуса адвоката

Почему Александра Добровинского наказали жестче Эльмана Пашаева и виноват ли в этом Ефремов, объяснил Леонид Ольшанский.

В деле Михаила Ефремова Добровинский выступал защитником стороны пострадавших, родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Все время, пока шел суд над артистом, имена адвокатов-оппонентов – Эльмана Пашаева и Александра Добровинского – не сходили с газетных полос. Оба привлекали к себе внимание СМИ как действиями, так и высказываниями.

В результате после окончания процесса первым лишился адвокатского статуса Пашаев, его отлучили от практики на год. А теперь совет Адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Александра Добровинского – уже на два года. Пашаев счел наказание для Добровинского слишком мягким. Так ли это?

– На мой взгляд, два года – это, наоборот, многовато, – заявил Sobesednik.ru адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. – Добровинский – интеллигент по своей сути. Он мог казаться экзальтированным интеллигентом: его очки, его шпага на лацкане пиджака, его Роллс-ройс некоторых сбивали толку. Но он интеллигентный человек по своей сути и, что немаловажно, знающий свое дело. Если пользоваться словами классика, что все постигается в сравнении, то два года для Добровинского по сравнению с годом для Пашаева многовато. Вероятно, подъезжать к зданию суда на самокате было нецелесообразно, да и за речью надо следить, но все-таки наказание мне кажется чрезмерным.

Добровинский уж заявил, что обжалует это решение в суде. По словам Ольшанского, у него есть все шансы скостить себе срок дисциплинарного наказания на год.