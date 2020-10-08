"Дело Ефремова опять превращают в цирк": эксперт раскритиковал новых адвокатов актера

Правозащитник Иван Мельников прокомментировал семь апелляций на один приговор Михаилу Ефремову.

Актер Михаил Ефремов ожидает рассмотрения апелляции на приговор (8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров) в московском СИЗО «Водник». 6 октября Пресненский суд передал дело актера в Мосгорсуд. Но это ожидание может затянуться — на приговор подано 7 разных апелляций, включая жалобу самого актера. Как и многое в этом деле, такое юристы видят впервые.

– За свои почти 17 лет юридической практики я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы на одно и тоже решение суда три разных адвоката и сам обвиняемый подавали абсолютно разные жалобы и по-разному просили пересмотреть приговор, – поделился с Sobesednik.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. – Всего же поступило семь апелляций: от адвокатов Ефремова, его самого, жены потерпевшего и транспортной компании, которой принадлежал автомобиль жертвы.

Такая позиция защиты похожа на историю из басни Крылова «Лебедь, рак и щука» и может привести к уже описанным там последствиям, – отмечает правозащитник.

Один адвокат Ефремова попросил суд приговорить его к 4 годам условно, второй потребовал отменить приговор, а третий – изменить наказание из-за отсутствия права на защиту в связи с лишением статуса Эльмана Пашаева. Сам Ефремов в своей жалобе просит вообще о другом — пересмотреть свое дело.

При этом в самом суде всегда есть образцы апелляций, ими пользуются те, у кого нет возможности взять себе квалифицированного защитника, у кого нет денег на адвоката, – напоминает Иван Мельников. – Ефремов, как человек обеспеченный, к таким явно не относится, но почему-то захотел подать жалобу от себя.

То есть все опять превращается в какой-то цирк, – считает эксперт.

При этом актер то признает вину, то просит отменить приговор. А именно сейчас, перед рассмотрением апелляции, ему нужно собраться, выработать четкую позицию, привлечь квалифицированного защитника, который соберет все аргументы в одно направленное действие.