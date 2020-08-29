Известный адвокат: Пашаев и Добровинский порочат нашу профессию

Sobesednik.ru публикует обращение адвоката Сергея Гроза, в котором тот жестко критикует коллег и призывает остановиться.

– Я ничего не писал и ничего не говорил о деле Михаила Ефремова. Более того, я и не хотел ничего говорить, потому что и так о нем много разговоров. Меня сдерживала не только корпоративная этика и такт, но и просто понимание того человеческого горя, которое случилось тем злополучным вечером, – объясняет Сергей Владимирович. – Причем это горе затронуло не только семью погибшего.

Мне было неприятно от того, что из реальной, а не киношной трагедии сделали фарс.

Сергей Гроза // Фото: личный архив

– Я долго терпел, стараясь даже ничего не читать и не слушать об этом деле, – продолжает Гроза. – Однако жизнь в большом городе, насыщенном огромным количеством различных источников информации, не давала мне возможности абстрагироваться от этого дела. Я имею ввиду не только СМИ или соцсети, но членов семьи, и коллег. Каждый сейчас соревнуется друг с другом, чтобы быстрее и громче остальных сообщить новую пикантную и скабрезную подробность этого дела. Даже таксисты и парикмахеры считают, наверное, уже «хорошим тоном» завести с вами об этом разговор.

Я не выдержал и решил все-таки высказаться, так как события последних дней уже, на мой взгляд, вышли за любые рамки приличий.

Я долго размышлял, почему к этому делу больше внимания, чем к любом другому ДТП с участием не менее известных лиц, чем Михаил Ефремов. Что питает этот интерес и создает такой ажиотаж? Вариант ответа у меня один: виновники – мои коллеги-адвокаты, – считает Сергей Гроза. – Никто не сделал для семьи погибшего и Михаила Ефремова большего Зла, чем они.

Федеральная Палата адвокатов уже возбуждала в отношении защитников Ефремова и потерпевшего дисциплинарное производство в связи с этим делом. По моему мнению, это был им вполне непрозрачный намек на то, что необходимо менять свое поведение в публичном пространстве, делая что-либо по этому делу или комментируя его ход. В какой-то момент мне показалось, что они услышали рекомендации Палаты. Но, видимо, их личные амбиции или корысть оказались сильнее.

Водоворот, который они уже раскрутили, получил новую силу. В него стали втягивать новые лица, никак не связанные с обстоятельствами ДТП. При этом вода в нем с каждым днем становится все грязнее и грязнее, – отмечает Гроза.

Сможет ли кто-то из вовлеченных выплыть из него без потерь? Вряд ли. Надеюсь, хотя бы дружба не даст трещину, так как ее пытаются использовать, как разменную монету.

Профессия адвоката уникальна. Нет ничего похожего ни в одной другой сфере деятельности. Я горжусь тем, что имею право носить на лацкане своего пиджака значок присяжного поверенного.

Успех адвоката зависит не только от его знаний Закона. Профессиональный адвокат – это еще немного актер и психолог. Но этого должно быть в меру и по делу.

Мне очень грустно, что непосредственно в этом деле мои коллеги заигрались. Шоу, которое они сами организовали и активно в нем участвуют, не делает чести нашему профессиональному сообществу.

Комментарии людей об их работе, которые я постоянно слышу, только подтверждают мое мнение.

Я прошу коллег остановиться, – призывает Пашаева и Добровинского Сергей Гроза. – Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа.

Я знаю, что в реальной жизни процесс правосудия намного скучнее и банальнее, но на то она и реальность. Потому мы и любим смотреть кино. Не нужно смешивать реальность и кино, даже если настоящий актер стал участником реального судебного процесса. Получится химера, -- констатирует Сергей Гроза.