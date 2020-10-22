Михаил Ефремов заявил, что Пашаев бил его ногами

В Мосгорсуде, где 22 октября слушается апелляция на приговор актеру, Ефремов рассказал о прессинге своего бывшего адвоката.

Это заявление Заслуженный артист РФ сделал, когда ему предоставили слово в ходе прений.

– Он (Пашаев. – Прим. Sobesednik.ru) свалился, как снег на голову. Через моих знакомых вышел на меня, – признался Ефремов. – Убедил меня отказаться от признания вины, обещал оправдательный приговор. Он мотивировал это тем, что доказательств нет.

Самое ужасное, что делал Пашаев: он говорил возмутительные вещи в сторону потерпевших, – сказал Михаил Олегович. – Я много раз просил его этого не делать, но он оправдывал это тем, что хочет поменять мнение общественности. На все мои вопросы он говорил, что он юрист и лучше знает.

Я в такой ситуации впервые, поэтому верил всему, что он говорил. Когда я «не так» отвечал во время слушаний, Пашаев мог ударить ногой под столом, – заявил Михаил.

Sobesednik.ru ведет онлайн-трансляцию из зала суда с участием Михаила Ефремова. Адвокаты актера уже выступили и попросили суд назначить виновнику ДТП наказание, не связанное с лишением свободы, или смягчить приговор с восьми до четырех лет и заменить режим содержания с колонии общего режима на колонию-поселение.