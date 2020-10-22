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Решение о смягчении приговора Ефремову: апелляция 22 октября в режиме онлайн

Общество
10:46, 22 октября 2020

Решение о смягчении приговора Ефремову: апелляция 22 октября в режиме онлайн
Фото: АГН "Москва"
Фото: АГН "Москва"

22 октября – второй день заседания в Мосгорсуде, который рассмотрит возможность снижения срока актеру.

Накануне, 21 октября, защитник Ефремова Петр Хархорин заявил, что материальная компенсация в размере трех миллионов рублей пострадавшим по делу о смертельном ДТП выплачена в полном объеме. Деньги получили все родственники погибшего Сергея Захарова, подавшие ранее к Ефремову гражданские иски: вдова курьера, его брат и двое сыновей.

Напомним, что на первом заседании, состоявшемся 20 октября, суд приобщил к делу положительную характеристику Ефремова из ФСИН, обращение деятелей культуры, расписку о получении старшим сыном Захарова полной суммы возмещения и заключение специалиста, которого должны допросить в суде.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что их позиция не изменилась и о смягчении наказания для актера они не просили. При этом второй адвокат Захаровых – Анна Бутырина – в интервью Sobesednik.ru допустила, что срок заключения Ефремова (на данный момент актер приговорен к восьми годам лишения свободы) может быть снижен, а колония общего режима заменена на колонию-поселение.

Материал дополняется.

10.33 Пресс-служба Мосгорсуда подтвердила Sobesednik.ru, что Михаил Ефремов будет присутствовать в зале суда 22 октября, несмотря на действующий в суде карантин.

10.46 Адвокаты Михаила Ефремова и семьи Захаровых прибыли в здание суда. Как позавчера, поддержать брата в Мосгорсуд приехала Анастасия Ефремова, сестра актера, с племянницей. Сегодня к ним присоединилась подруга артиста – ресторатор Татьяна Беркович.

11.00 Поклонницы Ефремова, которые, несмотря на холод, самоотверженно ждут решения суда на улице, принесли с собой игрушку – свинью. Хрюшку назвали Добровинский – по фамилии адвоката, который добился сурового приговора для актера.

11.02 Жена артиста Софья Кругликова прибыла в здание суда. Вместе с адвокатами Ефремова она ждет начала судебного заседания.

11.10 Софья Кругликова держится и выглядит достаточно скромно: серые брюки и пиджак, черные кеды, волосы собраны в пучок.

11.12 Адвокат Ирины Стерховой, которая называет себя гражданской женой погибшего и пока безуспешно просит признать ее пострадавшей, также ждет начала заседания. Вероятно, представитель Стерховой надеется получить слово.

11.30 Всех участников суда пригласили в зал. Михаил Ефремов на месте, с него сняли наручники. Актер изучает в «аквариуме» документы.

11.39 Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого семья актера ранее заподозрила в сговоре с Александром Добровинским.

11.44 Слово взял адвокат актера Петр Хархорин: «Прошу суд приобщить платежные поручения о перечислении каждому из трех потерпевших по 1 миллиону рублей».

11.50 Судья начала зачитывать материалы дела, началось предметное рассмотрение апелляции по жалобам актера.

11.55 «По утверждению Пашаева, суд не подтвердил, что именно Ефремов находился за рулем в момент аварии. И не учел показания свидетелей защиты, – оглашает судья доводы бывшего защитника актера. – Автор жалобы говорит о явной предвзятости суда первой инстанции. По мнению Пашаева, суд не учел множество смягчающих вину Ефремова обстоятельств».

12.09 «Авторы жалоб, новые адвокаты Ефремова считают, что суд неправильно ответил на вопрос, был ли пристёгнут в момент ДТП Сергей Захаров. Защитники обратились к специалисту, который в исследовании пришел к обратным выводам, чем суд», – оглашает доводы адвокатов судья.

Ефремов поддержал доводы своей защиты в апелляции, за исключением жалоб бывших защитников.

12.12 Адвокат Роман Филиппов:

– Я убежден в том, что ранняя позиция моего подзащитного была связана с давлением Пашаева. Я уверен в раскаянии Михаила Олеговича.

12.16 «Позиция Пашаева свидетельствует о его полном непрофессионализме. Изначально Ефремов признавал свою вину, адвокат не имел права менять позицию подзащитного», – добавляет Филиппов.

12.35 Александр Добровинский, настроенный сегодня более воинственно, чем позавчера, выступил против рассмотрения апелляционной жалобы Михаила Ефремова. По словам Добровинского, такова позиция семьи погибшего Сергея Захарова. При этом адвокат подтвердил: все денежные средства, которые должен был выплатить актер, уже поступили на счета его клиентов.

Александр Добровинский // стоп-кадр видео пресс-службы Мосгорсуда

– Я считаю, что приговор должен остаться прежним, жалобы отменены! – заявил Добровинский. – Слова Филиппова затронули меня: заявление о влиянии Пашаева на Ефремова сомнительно. Михаил Олегович – взрослый человек, он сам ответственен за свои поступки. Он признавал вину, потом отрицал, теперь снова признаёт. До этого ещё и забывал… Словам Ефремова нет доверия!

Михаил Ефремов // Фото: стоп-кадр видео пресс-службы Мосгорсуда

12.50 Выступает адвокат Стерховой. Защитник напоминает о том, что ходатайство о признании Ирины Михайловны потерпевшей было подано три раза. Адвокат недоумевает, почему Стерхову даже не допросили как свидетеля, а прокуроры не стали устанавливать, с кем все же жил Захаров на самом деле. Адвокат Стерховой требует отменить приговор и рассмотреть его заново в новой инстанции.

Ирина Стерхова // стоп-кадр видео пресс-службы Мосгорсуда

12.55 Судебная коллегия по ходатайству Хархорина решила изучить медкарту Ефремова. В ней следующие диагнозы: бронхиальная астма, болезнь сердца, врожденная грыжа, проблемы с печенью и другие заболевания.

13.02 Прокурор заявила о том, что не считает нужным отменять приговор.

13.10 В зал пригласили специалиста, заявленного стороной защиты: медицинского эксперта Елену Викторовну Кучину.

13:14 «Ко мне обратился адвокат Хархорин, – говорит Кучина. – Мне были предоставлены копии документов по делу, в том числе фотоматериалы...»

Петр Хархорин задает вопросы экперту, но судья непреклонна и не позволяет задавать вопросы предположительного характера.

13.17 «Почему водитель ( Сергей Захаров. – Прим. Sobesednik.ru) не вылетел через лобовое стекло?» – конкретизирует Хархорин вопрос специалисту. «По словам свидетеля, Захаров оказался заблокирован в машине, ноги были зажаты», – отвечает Кучина.

На вопрос, был ли Захаров пристегнут в момент аварии, Кучина ответила: «Если бы тело было пристегнуто, оно было бы зафиксировано в одном положении. У Захарова нет ни одного повреждения, которое показывает, что он был пристегнут. Нет даже следа от ремня». По мнению специалиста, Захаров в момент столкновения с джипом Михаила Ефремова ремнем безопасности пристегнут не был.

13.33 Добровинский с коллегами устраивают допрос Кучиной, всячески намекая, что эксперт может делать вывод на основании информации, полученной не в полном объеме.

13:48 Елена Кучина выдерживает напор адвокатов обвинения, представляющих интересы семьи Захарова, и ещё раз подчёркивает: повреждения грудины и рёбер всегда позволяют сделать чёткий вывод о том, пристегнут ли водитель. Эксперт уверена в своих выводах о том, что Сергей Захаров в момент ДТП не был пристегнут. И снова четко перечисляет суду характерные травмы.

13.58 Софья Кругликова явно устала слушать допрос свидетеля (слушание идет уже полтора часа). Почти все время супруга Михаила Ефремова сидит с опущенной головой.

14:16 Хархорин просит суд назначить новые комплексные экспертизы по делу. Адвокат поясняет, что не оспаривает виновность подзащитного, но обязан установить все смягчающие обстоятельства.

14:25 Сторона потерпевших возражает против ходатайства Хархорина: по их мнению, в материалах дела имеется достаточно доказательств, а свидетель не произвёл на них впечатления.

14:32 Судьи удалились в совещательную комнату.

14:33 Хархорин переговаривается с Ефремовым, затем подходит к жене актера. «Они точно откажут в ходатайстве!» – говорит адвокат Софье Кругликовой.

14:36 Михаил Ефремов переглядывается с супругой, они общаются с помощью знаков, демонстрируя что-то друг другу руками.

14.40 Добровинский и его команда вполголоса переговариваются и заливисто смеются на весь зал.

14.43 Ефремов почувствовал необходимость ненадолго покинуть зал заседаний. Ему позволили сделать это, но в сопровождении приставов. Адвокаты и представители СМИ также воспользовались перерывом.

15.00 Судьи вернулись в зал.

15.10 Суд не нашел оснований для назначения новой комплексной судебно-медицинской экспертизы, о которой просили адвокаты Ефремова. Судебное следствие объявлено оконченным.

– Переходим к прениям, – сказал судья.

15:15 Первым в прениях выступает адвокат Петр Хархорин:

– В искренности раскаяния Ефремова мы не сомневаемся. Это имеет большое значение, – говорит юрист. – Михаил Олегович – многодетный отец, один из самых ярких представителей культурной жизни РФ. Представители культуры просят смягчить приговор Ефремову. Михаил Олегович полностью признает вину, на сегодняшний день выплачено четыре миллиона рублей – немаленькая сумма. Характеристика из СИЗО… Впервые вижу, чтобы там давали такую характеристику. Видимо, он так себя там зарекомендовал, что стало возможно написать такие слова в характеристике.

Я очень расстроен, что представители потерпевших не до конца меня поняли, мы не умаляем вины, просто складываем в копилку смягчающие обстоятельства, – добавляет Хархорин.

Петр Хархорин утверждает, что лично видел автомобиль погибшего курьера Сергея Захарова. И, по его мнению, ремень «будто новый, никаких следов его использования, тем более, в момент аварии».

15.24 Петр Хархорин рассказал о первом разговоре со своим подзащитным.

– Михаил, вы были за рулем? – спросил адвокат.

– Я вырубился. Не помню… Но кто кроме меня мог быть? – ответил Ефремов.

15:34 Адвокат Роман Филиппов поддержал коллегу и в финале сказал: «Я прошу понять его, затем оправдать, а уже потом простить».

15:38 Третий адвокат Ефремова, Владимир Васильев, напомнил о благотворительной деятельности своего подзащитного.

Защитники актера попросили смягчить приговор до четырех лет лишения свободы и заменить колонию общего режима на колонию-поселение.

15:42 Слово предоставляется самому Михаилу Ефремову.

15:46 Первым делом в своем слове Михаил Ефремов решил объяснить суду, что находился под давлением своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Актер рассказал о моральном прессинге со стороны защитника.

– Он (Пашаев. – Прим. Sobesednik.ru) свалился как, снег на голову. Через моих знакомых вышел на меня, – признался Ефремов. – Убедил меня отказаться от признания вины, обещал оправдательный приговор. Он мотивировал это тем, что доказательств нет.

Самое ужасное, что делал Пашаев: он говорил возмутительные вещи в сторону потерпевших, – сказал Михаил Олегович. – Я много раз просил его этого не делать, но он оправдывал это тем, что хочет поменять мнение общественности. На все мои вопросы он говорил, что он юрист и лучше знает.

Я в такой ситуации впервые, поэтому верил всему, что он говорил. Когда я «не так» отвечал во время слушаний, Пашаев мог ударить ногой под столом, – заявил Михаил.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Добровинский #Сергей Захаров

Рубрика: Общество

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