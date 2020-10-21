"Ефремову могут снизить срок и дать колонию-поселение": адвокат Захаровых

Почему сторона обвинения заметно смягчилась по отношению к Михаилу Ефремову на этапе апелляции, узнал Sobesednik.ru.

Анна Бутырина, адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, поговорила с Sobesednik.ru о новых адвокатах актера и о смягчении позиции обвинения по отношению к осужденному. А так же спрогнозировала, какого итога ждать после рассмотрения апелляции приговора.

20 октября в Мосгорсуде состоялось первое апелляционное слушание по делу Ефремова. Перед судом предстали новые адвокаты Михаила Олеговича. Сторона потерпевших во главе в Александром Добровинским смягчилась по отношению к осужденному, речь даже пошла о возмещении ущерба, хотя ранее семья Захарова не рассматривала этот вариант. Напомним, Добровинский подавал иск на 1 рубль.

– У нас достаточно положительные впечатления от прошедшего заседания, – призналась Анна Бутырина. – Михаил Олегович принял правильное решение, сменив адвокатов.

Новые адвокаты Ефремова произвели положительное впечатление. Сторона защиты нацелена на возмещение ущерба.

– Ранее вы были против смягчения приговора. Дело было в деньгах?

– Предыдущая сторона, а именно защитник Пашаев (Бутырина раньше, еще до дела Ефремова, работала с Пашаевым, но затем они прекратили сотрудничество. – Прим. Sobesednik.ru), занял достаточно агрессивную позицию...

– Дело было в Пашаеве?

– Да, именно в нем. Следовательно, Михаил Олегович под его влиянием вел себя так же: не хотел признавать себя виновным, не хотел возмещать моральный ущерб...

– Какие прогнозы по поводу апелляции?

– Сложно будет получить условный срок, так как вынесен приговор в виде восьми лет лишения свободы.

Вероятнее всего, приговор будет смягчен. Полагаю, могут поменять общий режим на колонию-поселение, а также уменьшить срок.

– Эльман Пашаев как-то пытался с вами связаться?

– Нет, он так же продолжает распространять в СМИ ложные сведения, переходя на личности, в том числе по отношению ко мне. До настоящего времени я не обращалась ни с какими заявлениями относительно Пашаева. Однако планирую привлечь его по статье «клевета».