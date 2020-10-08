Стало известно, как называют Михаила Ефремова в СИЗО

Правозащитник, недавно навестивший актера в изоляторе, рассказал о жизни Михаила Ефремова за решеткой. Напомним, что суд приговорил артиста к 8 годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Сейчас Ефремов, отказавшийся от услуг своего прежнего адвоката Эльмана Пашаева, находится в СИЗО, где ожидает рассмотрения апелляции.

– У Михаила Олеговича все хорошо – с учетом его звездного статуса. Вниманием администрации он не обделен, – заверил Sobesednik.ru правозащитник, член ОНК Георгий Иванов.

– Из чего вы сделали такой вывод?

– К Ефремову постоянно приходят члены ОНК Москвы.

Администрация обращается к нему на вы и по имени-отчеству. Не всех, кто содержится в тюрьме, начальство знает по имени-отчеству, а его, конечно, знают.

Медицинскую помощь ему оказывают — не могу разглашать подробности, так как Михаил Олегович не давал согласия на это, но знаю, что претензий к медицинскому обслуживанию у него не было.

– Как он сидит сейчас?

– СИЗО «Водник», где содержится Ефремов, на хорошем счету. Во многих СИЗО сейчас идут ремонты, поэтому есть как свежеотремонтированные камеры, так и похуже. Из того, что он рассказал, я сделал вывод, что у него условия неплохие.

В камере у него на момент нашей встречи было 3 человека на 4 места, одна койка пустовала. Никаких проблем с оснащением камеры не было — все работает, ничего не течет, в камере телло, не дует. Люди в его камере нормальные, в возрасте старше 30 лет, конфликтов не было.

– Ефремов жаловался вам на бытовые условия?

– У них в камере огороженный туалет, есть раковина, двухъярусные кровати, стол, шкафчик.

По закону телевизор обязательно должен быть у женщин и несовершеннолетних, но во многих мужских камерах сейчас есть ТВ — и в камере Ефремова тоже.

Также имеется холодильник. Книги приносят. Родственники передают ему много вещей. Еще он говорил, что получает много писем. Говорил, что все у него в принципе есть. К тому же он может заказывать через ларек то, чего ему будет не хватать. Деньги на счету у Ефремова есть.

– Он не говорил о намерении участвовать в тюремных постановках?

– Я про это не слышал. Но в СИЗО и не предусмотрено никакой художественной самодеятельности, это возможно уже только в колонии, когда он будет этапирован к месту отбывания наказания.

Досуг в СИЗО ограничен тем, что они весь день сидят в камере, и 1 час в день у них прогулка. Раз в неделю — баня, душ.

– Как бы вы оценили психологическое состояние Михаила Олеговича?

– Он активный. Не подавленный, не выбитый из колеи. Мне показалось, он приспособился к обстоятельствам.