Торт, мороженое, футбол: как сидит Ефремов в СИЗО до отправки в колонию

Sobesednik.ru узнал, какие удовольствия доступны Михаилу Ефремову за решеткой.

На днях Михаил Ефроемов, которого отправили в столичное СИЗО-5 «Водник» после оглашения приговора, был переведен из карантинной камеры в обычную. К этому времени на его имя пришло столько посылок от сочувствующих, что месячный лимит (30 килограмм) оказался превышен.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. По закону, рассмотрение апелляции может состояться через 45 дней после приговора, поэтому пока придется устраиваться здесь.

Свободных окон для отправления передач, судя по данным специального сервиса ФСИН, нет до 21 сентября. Зато работают специальные сервисы ФСИН, через которые можно заказать доставку товаров для заключенного прямо в камеру.

Для московского СИЗО-5 здесь огромный выбор продуктов питания: есть мороженое, выпечка и целая коллекция из 18 тортов – «Киевский», «Прага» или, например, «Пралине Цюрих». Цены – как в супермаркете. В «Перекрестке» килограммовый «Киевский» стоит под 1000 рублей, в магазине ФСИН — 1300 рублей за 1,2 кг.

В ассортименте есть также огромный выбор чая, литровые бутылки со сгущенкой, средства гигиены, кипятильники и тюремная одежда.

Отдельный сервис работает для покупки книг. Тут последние хиты, классика и, конечно, юридическая литература. Есть книга «Страсти по "Спартаку"» (346 рублей).

После первой ночи в СИЗО Ефремов рассказывал членам ОНК, что «с удовольствием» съел на завтрак овсяную кашу, чай и кусок хлеба. Рацион питания в СИЗО позволяет питаться куда разнообразнее. При одной из последних больших госзакупок продовольствия для питания спецконтингента в «Водник» поступили творог (9% жирности), сметана, печенье, картофель, манная крупа, овощи, вареная колбаса, филе минтая и яйца 1 категории.

Обычно заключенным не полагается сыр, но среди запасов продовольствия можно найти и лот «Твердые сыры» для питания спецконтингента. На них СИЗО потратило 55 тысяч рублей.

Ефремов сидит в камере, рассчитанной на 8 человек, с двумя сокамерниками. У них есть доступ к горячему и холодному водоснабжению, уборная отделена перегородкой.

По словам правозащитника Павла Пятницкого, условия, в которых оказался артист, могут быть улучшены.

– В СИЗО это можно сделать, поступив в отряды хозяйственного обслуживания. Там могут оказаться те, кто совершил преступление в первый раз. В таких отрядах живут в незапираемых помещениях, имеют отпуск, досуг и даже заработную плату. Попадающие туда отбывают свой срок непосредственно в СИЗО, без этапирования в колонии. В основном культмассовая спортивная работа проводится с уже осужденными, когда человек получает срок лишения свободы.

В колониях что только люди не делают: ставят постановки, поют, есть самые различные кружки. Участие в жизни колонии находит отображение в личном деле. Впоследствии это влияет на положительную характеристику, а она уже – на УДО.

Для отдыха сотрудников хозотдела в пятом СИЗО предусмотрены: спортзал, футбол, волейбол, настольный теннис, видеозал, библиотека.

Те из них, кто добросовестно относится к работе, подпадают под условно-досрочное освобождение. Те, кто осужден за тяжкие преступления (как, например, Михаил Ефремов), могут это сделать по истечении половины срока.

На территории в СИЗО-5 есть актовый зал и православный храм.

Руководство изолятора стремится разнообразить тюремный быт, иногда приглашая сюда на экскурсию различных знаменитостей. Таким образом в «Водник» попадали депутат Госдумы Николай Валуев, дрессировщик Юрий Куклачев, Жерар Депардье. Французский актер приезжал в изолятор через год после того, как стал россиянином — в 2014-м. И больше не возвращался. Ни в каком качестве.