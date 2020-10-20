Апелляция по делу Ефремова 20 октября: онлайн репортаж из Мосгорсуда

Что решит суд – оставить 8-летний приговор Михаилу Ефремову в силе, сократить срок или назначить условное наказание?

Казнить нельзя помиловать – вопрос о том, где будет поставлена запятая, Мосгорсуд решает сегодня, 20 октября.

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Напомним, 8 сентября Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП в центре Москвы, которое привело к гибели курьера Сергея Захарова, и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сразу после приговора Ефремова обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что тот «подставил» его на восемь лет, и отказался от его услуг.

Адвокат Эльман Пашаев, которого Ефремов после вынесения приговора обвинил в давлении/фото: Global Look Press

О давлении на подзащитного со стороны Пашаева заявил и новый адвокат Ефремова – Роман Филиппов.

Другие защитники актера – Владимира Васильев и Петр Хархорин – подали свои жалобы с разницей в 10 дней. Оба просят суд отменить или изменить приговор суда, Хархорин просит назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Ефремов также подал жалобу, где указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор. По словам Михаила Олеговича, его позиция ранее была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Актер сообщил, что возместил моральный вред потерпевшему Виталию Захарову в размере 800 тысяч рублей.

Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора/фото: Global Look Press

10.20 К Зданию Мосгосуда приехала сестра Михаила Ефремова – Анастасия Ефремова с племянницей. По словам родственников актера, с минуты на минуту на заседание прибудет жена Ефремова, Софья Кругликова.

10.43 На рассмотрение апелляции прибыла сожительница погибшего Сергея Захарова – Ирина Стерхова. Женщина так и не была признана потерпевшей в деле о смертельном ДТП, но продолжает добиваться этого статуса.

10.50 В Мосгорсуд прибыл адвокат Захаровых – Александр Добровинский. Его преследовал актер Никита Джигурда, который провел собственное расследование обстоятельств ДТП и не верит в виновность Михаила Ефремова. Джигурда кричит на Добровинского и обвиняет его в том, что адвокат якобы предоставил суду фальшивое видео с места ДТП. Также Джигурда заявил, что подал жалобу на действия Добровинского.

10.52 Петр Хархорин и Роман Филиппов, адвокаты Михаила Ефремова, вошли в здание Мосгосуда. Оказалось, они явились не совсем подготовленными: один из них забыл взять с собой перчатки, без которых проход запрещен. Хархорин попытался пройти в здание суда без очереди – на том основании, что он защитник актера. Однако его попросили все-таки предъявить документы. От любых комментариев по делу Ефремова адвокаты отказываются – это условие семьи артиста.

10.54 На заседание прибыл Сергей Аверцев, защитник интересов старшего сына погибшего Сергея Захарова.

10.59 Никита Джигурда устроил скандал возле суда. Его отказались пустить внутрь, объяснив это тем, что он не является ни представителем прессы, ни участником судебного процесса. Однако актер настаивает, что участвует процессе: показывает охране суда жалобу, поданную на Добровинского, и свой паспорт.

Джигурда категорически отказывается надеть защитную медицинскую маску на лицо. «Маска – это лохотрон!» – ревет Никита Джигурда в лицо приставам.

11.02 Ожидается, что Петр Хархорин, адвокат Ефремова, заявит ходатайство об участии в деле новых свидетелей со стороны защиты. Предположительно, это будут женщина и эксперт.

11.04 Под давлением стражей порядка Никита Джигурда все-таки извлекает из кармана защитную маску. У эпатажного актера и защита от коронавируса соответствующая – напоминающая клюв.

11.05 Александр Добровинский демонстрирует представителям СМИ последние писки моды. Адвокат одет с иголочки: строгий синий костюм, красный шарф и маска с логотипом ФК «Динамо». Даже в деталях Добровинский пикируется с Ефремовым, который болеет за «Спартак».

11:10 Начало судебного процесса задерживается из-за опоздания Владимира Васильева, третьего защитника артиста. Помнится, к подобному приему в свое время прибегал и Эльман Пашаев, тогда он не явился в суд, сославшись на то, что был в командировке

11.15 Поклонницы Михаила Ефремова, которых не пустили в здание суда поддержать артиста, встали на защиту Никиты Джигурды – ему так же отказали в праве находиться в зале заседаний. Фанатки Ефремова считают, что с Джигурдой поступили несправедливо.

– Я им говорю, что я участник дела, но им дали приказ сверху – меня не пускать. И всё! – настаивает Никита Джигурда. – Не может такого быть, чтобы лейтенант был главным! Должен быть тут человек с высшим образованием, который поймет, что наша жалоба принята.

Вы творите беспредел! – кричит Джигурда.

– Нас не впускаете – Джигурду пустите! – орут на проходной Мосгорсуда поклонницы актера.