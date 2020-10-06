"Кремль. Путину". Отмените приговор Михаилу Ефремову!

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова (актера признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы), обратилась с письмом к президенту России.

– Я не была признана потерпевшей по уголовному делу с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде города Москвы, – сетует Ирина Михайловна. – Как я полагаю, решающее значение для принятия такого решения судьей послужило приобщение к материалам документа, выданного участковым отдела полиции г. Котельники, который в нем указал, что мой гражданский муж Сергей Захаров якобы снимал у меня койко-место. Факты, изложенные в данном документе, не соответствуют действительности.

Данный документ неоднократно озвучивался в СМИ адвокатами обеих сторон – Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым, негативные комментарии оскорбляли память Сергея, причиняли мне моральные страдания и унижали меня.

Гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова во время одного из заседаний по делу о ДТП

На мои жалобы в Министерство юстиции, Следственный комитет и иные органы никто не реагирует.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу помочь мне установить правду, восстановить доброе имя, отменить приговор и признать меня потерпевшей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2020 под заголовком «Отмените приговор Михаилу Ефремову».