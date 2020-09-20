Родственники Сергея Захарова готовы к примирению с Михаилом Ефремовым

Мама погибшего в ДТП простила Ефремова. Его семья решилась на переговоры с актером, получившим 8 лет колонии.

Односельчанам Сергея Захарова, жизнь которого оборвалась в роковом ДТП на Садовом кольце Москвы, 8-летний срок, который получил Ефремов по приговору суда, показался чудовищным. По словам людей, близких к семье Захарова, никто в село со стороны Ефремова так и не наведался, не принёс извинения. Сельчане связывают это с откровенно слабой защитой Михаила. Многие ему уже сопереживают.

– Они ждали извинений, – делится с Sobesednik.ru близкая подруга семьи Захаровых, бывший депутат Наталья Ивановна. – Я знаю Захаровых. Всё бы по-другому могло быть.

– Но как же? Адвокат Пашаев мне лично говорил, что в село приезжали его помощники, общались с родственниками Сергея Захарова. Хотели дом купить для Марии Ивановны. Вы же прекрасно понимаете, что если бы потерпевшие приняли помощь и написали ходатайство о помиловании, то срок для Ефремова был бы гораздо ниже.

– Кто приезжал? – ставит всё на свои места Наталья Ивановна. – Постучали в окно Марии Ивановны: «Открой двери, возьми деньги, чтобы ты эту хибару снесла, а себе дом построила», – сказал незнакомец. Она испугалась, дверь не открыла. Пренебрежительно так ей это сказали, мол, берите деньги и заткнитесь. Пашаев один раз позвонил Валерке по телефону: мол, давайте встретимся. У Валеры запись осталась этого разговора.

– А сейчас возможен другой поворот событий? Если принесут извинения, предложат компенсацию и кто-то из близких Ефремова выйдет на связь, семья Захаровых пересмотрит свою позицию?

– Перед кассационной инстанцией Валера готов на переговоры, чтобы Ефремову снизили срок. Актёру уже много лет, – считает Наталья, – плюс всевозможные заболевания, несовершеннолетние дети... поэтому много лет в тюрьме он не вынесет.

– Наталья, а почему об этом до суда никто не думал? У нас все сначала кричат: распни, распни, а потом, когда с человеком что-то случается, начинают его жалеть, сопереживают...

– До суда извинений не было!

– Сын покойного Виталий оценил материальный ущерб от смерти родного отца в 800 тысяч рублей, столько Ефремову и присудили отдать..

– Виталик рос на моих глазах. Вы же видите, какой он…. Мальчик был болезненным, я находила докторов, чтобы его лечить, у него была печёночная недостаточность. Год мы его ставили на ноги. У него нет своего чёткого мнения, он подвержен чужому влиянию. Я не говорю, что он плохой, драчун, нет. Но он парень особенный. Признали пострадавшим и другого сына Сергея, младшего Валеру, но он отказался.

Валера служит в полиции, он в шоу участвовать не будет. Я думаю, то московская сожительница Серёжи, Ирина надоумила Виталия взять эти деньги и поделить пополам. Может Ирина и наняла Пашаева?!

– Наталья, откуда же у Ирины такие деньги, а главное, связи, чтобы нанять Пашаева?

– Нет, Пашаева она не могла нанять, – соглашается подруга Захаровых. – Здесь не нужны связи, здесь нужно быть авантюристом. Кто-то же так подставил Ефремова? Нужно было ещё свидетелей найти, да ещё таких тупых: улицу не знают, с какой стороны что там находится – понятия не имеют! Из-за поведения Пашаева Ефремов и получил такой большой срок. Ему не только адвокатом нельзя быть… Не знаю, так себя вести нельзя.

Не было бы такого бедлама устроено, не издевались бы над судом, на судьёй, над присутствующими, всё по-другому было бы. Добровинский тоже хорош. Приехал в суд на самокате: а подумайте-ка, мол, на чём я в следующий раз в суд приеду?!

Оба адвоката устроили шоу. А кто проиграл? Ефремов! Мне жалко было артиста, — признаётся Наталья Ивановна. — Не верю, что он бессердечный. Надеюсь, скоро эта комедия закончится.