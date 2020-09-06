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"Ефремов получит 5 лет условно": Джигурда о приговоре актёру после письма Путину

Общество
15:12, 06 сентября 2020

"Ефремов получит 5 лет условно": Джигурда о приговоре актёру после письма Путину
Global Look Press
Global Look Press

Секретное обращение Джигурды в защиту коллеги лежит в администрации президента. Оно должно сильно снизить Ефремову срок.

Накануне 8 сентября, когда, как ожидается, суд огласит приговор в отношении Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, авокат актера Эльман Пашаев озвучил свои предположения о сроке, который может получить его подзащитный.

Правозащитник считает, что скорее всего Ефремову дадут от шести до восьми лет колонии общего режима.

А вот прогноз Никиты Джигурды, который на протяжении трех месяцев не только поддерживал Ефремова, но и провел собственное расследование обстоятельств аварии, намного оптимистичнее.

С чем связаны его приятные ожидания от того приговора, который мы можем услышать из уст судьи по делу Ефремова 8 сентября, артист откровенно рассказал Sobesednik.ru.

– На мой взгляд, свое заявление Ефремов сделал гениально, такого еще не было в судебной практике, – восхищается Джигурда. – Он сказал: «Я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я». То есть он вроде как признался, но, я уверен, виновным себя не считает.

По моей информации, 8 сентября Михаилу Ефремову дадут пять лет условно. Или чуть больше. И то лишь потому, что он признал свою вину. Хотя моя позиция в была в том, чтобы Миша до конца стоял на своем. Эльман Пашаев предполагает, что Михаилу могут дать шесть-восемь лет общего режима. Но это говорит лишь о том, что адвокат пока не хочет раскрывать всех своих карт. Возможно, боится сглазить. Но если рассуждать гипотетически, такой приговор, конечно, тоже может быть.

Никита рассказал нам, что на случай вынесения Михаилу Ефремову более строгого приговора, нежели тот, в который верит он, у его Эльмана Пашаева уже есть план, как облегчить участь своего подзащитного.

Не сидит на месте и сам Джигурда. Недавно он стал членом Национального комитета противодействия коррупции, что дало ему возможность обратиться с письмом в защиту Ефремова к самому президенту РФ Владимиру Путину.

– Национальный комитет противодействия коррупции РФ – это независимая организация, которую возглавляет специалист международного класса Юрий Макеев, – продолжает Джигурда. – Пять лет назад Владимир Путин сказал, что общественные организации должны брать под контроль деятельность чиновников. Даже был издан такой закон. В нашей организации я являюсь руководителем Департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческих сообществ. Это дало мне право написать письмо президенту. Текст письма я частично озвучу 8 сентября у здания суда, так как основная его часть является секретной. Я знаю, что мое письмо уже лежит в администрации президента и в Совете Федерации, так же оно было отправлено в ООН. Так что дело Михаила Ефремова под контролем очень влиятельных лиц!

Никита Джигурда считает, что приговор 8 сентября отнюдь не поставит точку в деле Ефремова.

– В случае, если Михаил Ефремов 8 сентября получает не условный срок, а реальный, естественно, будет апелляция, которая может дать паузу в деле от двух до пяти месяцев, – предполагает Никита Джигурда. – А за это время будут сделаны несколько экспертиз международными и российскими экспертами, помимо той, что уже провел Юрий Макеев. Таким образом, я надеюсь, будет доказано: в деле Михаила Ефремова был совершен подлог, на самом деле не он сидел за рулем своего джипа в роковой вечер. Следовательно, решение первой инстанции аннулируется.

И последнее, что я хочу добавить: я не понимаю, почему прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. Это просто беспредел! Ведь с ноября прошлого года идет суд над профессором Олегом Соколовым, который обвиняется в том, что убил свою в прошлом любимую женщину и студентку, расчленил ее. Он же до сих пор не осужден, а его защита просит для него восемь лет тюрьмы. То есть в случае Ефремова, где нет ни одного доказательства того, что именно он сидел за рулем машины во время ДТП, прокуратура просит 11 лет. А тут – убийство и расчленение оценивается в восемь лет. Великого артиста Ефремова просто мочат по полной программе!

 

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Джигурда

Рубрика: Общество

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