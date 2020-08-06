Планировали революцию: Добровинский поделился новой версией ДТП с Ефремовым

На сегодняшнем заседании по делу Ефремова было опрошено несколько свидетелей: жительница дома, которая видела аварию из окна, медик, которая передвигалась на авто, другой водитель, который также ехал по злосчастной дороге, сотрудник бара, в котором выпивал в этот и другие дни Михаил Ефремов, эксперт, который создал схему ДТП и слесарь-электрик, который работает в автоцентре.

Из них только один – водитель, которого подрезал Михаил Олегович – видел, как Ефремова двое человек выводили из машины с водительского кресла. Остальные актера за рулем не видели.

Адвокат защиты Эльман Пашаев также пристрастно допрашивал каждого свидетеля, ставя акцент на том, видели ли они за рулем его подзащитного или нет.

При этом в зале суда разразилась перепалка между Пашаевым и адвокатом потерпевшей Анной Бутыриной. Адвокат сказала Пашаеву, что у него – проблемы со слухом, на что тот громко ответил, что «зря ее учил». Женщина оказалась бывшим партнером Пашаева, теперь же сотрудничает с его противником, Добровинским.

«Он обманывал меня, обманывал доверителей и поэтому мы завершили рабочие отношения», – ответила на вопросы журналистов адвокат.

По поводу теории, что с Ефремовым кто-то сидел рядом в машине, и поэтому сработала подушка безопасности, слесарь-электрик Игорь Фетисов дал четкое объяснение. По его словам, сработавшая на месте пассажира подушка безопасности никак не связана с датчиком на кресле, поэтому её раскрытие не означает, что на пассажирском сидении в машине актера кто-то находился в момент ДТП.

Однако скандал разразился в этот раз не только в зале судебного заседания. В помещении, где журналисты и другие желающие наблюдали за слушанием через экран, случилась перепалка между журналистом и активистками. Ещё вчера они ругались с видеооператором одного из телеканалов, не давая ему работать, сегодня же они спровоцировали одну из корреспондентов, на что та легонько толкнула одну из провокаторов: та упала и начала говорить, что ее толкают. Приставы поспешили успокоить присутствующих.

Спешу заметить, что многие «поклонницы» Ефремова ведут себя агрессивно не только по отношению к журналистам. Почти каждый во время общения Добровинского с сотрудниками СМИ что-то да бормочет неприятное ему в спину. Одна бабушка с палочкой в руках и вовсе призналась, что дала бы ему по голове, будь у неё такая возможность, чтобы «не нёс чушь».

После опроса свидетелей в суде начали смотреть видеоматериалы, приобщенные к делу.

Одно из видео было извлечено с видеорегистратора проезжавшего рядом такси, второе – с камеры автобуса. В каждом Пашаев пытался найти доказательства, что в машине был кто-то ещё, даже пытался сделать стоп-кадры, чтобы все подробнее рассмотреть. Следующим видео была запись с нагрудного видеорегистратора сотрудника ДПС. На записи видно, как Ефремов отвечает положительно на вопрос, был ли он за рулем своего автомобиля в момент аварии. Затем речь Ефремова стала невнятной, чаще на вопросы он просто не отвечал. И уже при согласии поехать на медицинское освидетельствование, Ефремов сказал: «Да, я виноват!»

Далее продемонстрировали видео, как медики оценивают состояние Захарова и пытаются вытащить его из машины.

Что сказали после восьмичасового слушания адвокаты, смотрите в видео в нашем материале.

У Александра Добровинского, в частности, появилась своя версия, почему сразу после аварии откуда ни возьмись на месте столкновения появился народный артист РФ Сергей Гармаш:

– Есть версия, почему совершенно неожиданно сразу несколько актеров появились на месте происшествия, и почему господин Ефремов был в состоянии ТАКОГО алкогольного и наркотического опьянения. Говорят, что актеры театра «Современник» взбунтовались против назначенного худрука. И они решили в этот день сделать революцию в театре. Они все ехали в одном направлении. Идея была такая: «Современник» создал отец Михаила, и им было важно назначить Ефремова – человек он пьющий, управляемый, а значит, приток будет, афиша, которую будет легко продавать. Конечно, на боевые действия идти сложно, поэтому сначала человек выпил, потом покурил, потом ещё что-то, а потом произошла авария. И тут встаёт вопрос: каким образом на месте ДТП оказались один, второй и третий. Эта версия хорошо подтверждает, почему они съехались. Это версия, а источник уж очень «симпатичный». Я буду писать книгу о «деле Ефремова» и эту версию тоже укажу.