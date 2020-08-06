Дмитрий Быков: Суд над Ефремовым, или Столкновение на Зоологической улице

Кадр: сериал «Чики»

Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!
Фото: Depositphotos

Против взлома есть приемы: 4 способа защитить домашний роутер от хакеров
главной звездой «Кинотавра» предстоит стать Анне Чиповской // Фото: стоп-кадр YouTube

1-й ковидный "Кинотавр" пройдет без пьянок, зато с расстрелом рабочих
АГН "Москва"

Совпадение или подготовка: вернется ли Россия к режиму самоизоляции?
В центре внимания
Фото: автора
Планировали революцию: Добровинский поделился новой версией ДТП с Ефремовым
Семен Гальперин: "Утечка данных о болезнях пациентов – это проблема"
Суд назначил фигурантам "Нового величия" условные и реальные сроки

Новости дня

06 августа, четверг

[16:14]Лукашенко утверждает, что ему "подкинули" коронавирус
[15:53]В трех городах Беларуси отменили митинг в поддержку Светланы Тихановской
[15:37]Неонатологов в 15 регионах научат беречь собственное психологическое здоровье
[14:53]На критиковавшего жилье новоуренгойца завели дело из-за антисемитизма
[14:08]Руководитель избирательного штаба Тихановской была задержана для беседы
[13:24]В Башкирии задержаны активисты, выступавшие против вырубки леса
[12:13]У суда, где вынесут приговоры по делу "Нового величия", задержали перформансиста
[11:43]Следствие: Сафронов для передачи данных использовал пароли из книги про Ельцина
[10:45]На Амуре ковидного пациента, пытавшегося сбежать из больницы, осудили на 8 месяцев
[09:56]Полиция не предприняла мер после сообщения о захвате помещения ОНК в Москве
[09:05]Facebook удалил нтервью Трампа о нечувствительности детей к ковиду
[08:10]ГТРК против журналистки и Госдеп против пропаганды РФ. Новости к утру 6 августа

05 августа, среда

[21:49]"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов
[20:53]ФСБ пожаловалась на адвокатов Сафронова, не давших подписку о неразглашении
[20:07]Forbes: Наибольшим богатством в России обладает семья сенатора Совета Федерации
[19:16]В ЦК КПРФ призвали приравнять фальсификации на выборах к захвату власти
[18:43]Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались 300 тысяч человек, пострадали 4 тысячи
[18:24]Патрушев обвинил Украину, Эстонию, Латвию и Литву в пропаганде нацистских идей
[17:19]Эко-активисты в Башкири обустроили палаточный лагерь против добычи известняка
[17:18]Задержан проректор МГУ. Его подозревают в выводе из страны миллиарда рублей
[16:23]Зеленский надеется, что задержанные Беларусью боевики будут переданы Украине
[16:21]В Пресненском суде завершилось шестичасовое заседание по делу Ефремова (видео)
[16:03]В открытом доступе появилась база из 157 реабилитационных центров
[15:56]Тихановская просит Меркель передать Лукашенко, что белорусы устали от диктатуры
[15:13]Капитан судна с селитрой, взорвавшейся в Бейруте: "Я писал каждый месяц Путину"
[14:56]Участнику протестов в Екатеринбурге заменили административный надзор на срок
[14:29]Еще два аэропорта в Москве смогут проверять пассажиров на антитела к ковиду
[14:13]ЦИК займется борьбой с "негативно окрашенной и заведомо ложной информацией"
[13:56]ВЦИОМ: россиянам важно, чтобы их дети владели иностранным языком, но без ЕГЭ
[13:42]Жириновский пообещал провести акцию в поддержку Фургала на "кусочке улицы"
[13:35]Топ-менеджер "Ростеха" купил Mercedes за 35 годовых зарплат простого рабочего
[13:05]На курортах Турции зафиксирован рост числа заражений коронавирусом
[12:20]Скидку на ЖКУ для многодетных предложили увеличить с 30% до 50-70%
[11:02]18 военнослужащих получили травмы на учениях  в ЕАО
[10:03]Ефремов приехал на первое слушание по делу о смертельном ДТП (видео)
[09:59]12 тысяч камер в московском метро будут выявлять граждан, находящихся в розыске
[09:13]О "госизмене" Сафронова спецслужбам было известно еще в сентябре
[08:34]Ефремов, TikTok и Бейрут. Новости к утру 5 августа

04 августа, вторник

[22:06]В одну из больниц Бейрута поступило 500 пострадавших от взрыва
[21:25]Подравшегося в Парке Горького с росгвардейцем вэдэвэшника арестовали до 3 октября

Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: depositphotos
Рецепт дня: забористые и хрустящие малосольные огурцы
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах

Дмитрий Быков: Суд над Ефремовым, или Столкновение на Зоологической улице

Общество
16:15, 06 августа 2020

Дмитрий Быков: Суд над Ефремовым, или Столкновение на Зоологической улице
Фото: Павел Зубов
Фото: Павел Зубов

Пресненский суд расположен на Зоологической улице, и нечто зоологическое во всем происходящем действительно есть – не в смысле общего озверения, которое, мне кажется, как раз несколько переломилось, а в смысле удобства для наблюдений. 

Будущий натуралист сможет почерпнуть чрезвычайно много сведений о современной России из процесса над Михаилом Ефремовым. Как положено большому артисту, Ефремов высветил самые дальние и страшные закоулки национальной души – в том числе своей. Если бы это был фильм, то великий. Но это, увы, не фильм. Сергей Захаров погиб по-настоящему. Михаил Ефремов по-настоящему подсудимый, хотя, по счастью, не в клетке, а на скамье рядом с адвокатами. Все всерьез и поэтому страшно, даже когда гротескно.

Глаза Ефремова, когда он только вышел из милицейской машины и искал в толпе знакомые лица, показались мне двумя окнами в ад. Впрочем, он держится строго. Зрителей в суд явилось не так много – процентов на девяносто это были журналисты, которых я хочу поблагодарить за чувство такта. Они не просили меня о комментариях, потому что я тоже журналист. Просто мне повезло несколько лет с Ефремовым работать и еще дольше его знать, и каждая встреча с ним всегда была для меня праздником. Ходил человек с плакатом «Он оступился. Ты бросишь в него камень?» Призывов посадить алкаша, наркомана и убийцу я не заметил – вероятно, все люди таких взглядов живут в телевизоре, а может быть, боятся дневного света. Из друзей Ефремова я узнал Никиту Высоцкого, Василия Мищенко, Евгения Митту – но видел, наверное, не всех.

Фото: Павел Зубов

Полиция вела себя очень корректно, суд сделали открытым, первую половину заседания 5 августа – до перерыва – я смотрел в зале, где организовали трансляцию, на вторую меня впустили в зал, где шло само заседание. В этой первой половине речь шла в основном о признании или непризнании Ирины Стерховой, гражданской жены Сергея Захарова, потерпевшей. Это непризнание, кажется, оказалось единственным, в чем сходятся адвокат потерпевших Александр Добровинский и защитник Ефремова Эльман Пашаев. Пашаев подчеркивал, что статуса «гражданская жена» или «любовница» в законе нет. На аргумент адвоката Ирины Стерховой, что Захаров хранил в их общей квартире (а не в Рязани у жены) все свои документы, включая военный билет, Добровинский заметил, что если его документы лежат в банке – банк все же не является его семьей. Аргументы в пользу Стерховой, надо признать, были трогательные. В доме, где они проживали с Захаровым, она была старшей по подъезду, пользуется авторитетом, с Сергеем они часто вместе выезжали по грибы и делились ими с соседями, что подтверждается характеристикой от соседей… Оспаривался тот факт, что Захаров часто ездил в Рязань: он из-за работы физически не мог часто туда ездить. Стороны упрекали друг друга во лжи. Судья Елена Абрамова, которая тоже вела себя с удивительной сдержанностью, не признала Стерхову потерпевшей, и она уехала.

Пока зачитывались разнообразные технические справки, думал я о том, что этот процесс удивительным образом оказался нагляднейшей метафорой всего, что происходит сегодня в России, словно Господь отчаялся убедить людей иносказаниями и заговорил прямо. Миллионы семей живут так, как Сергей Захаров, неоформленным гражданским браком, числятся в одном городе, работают в другом, содержат две семьи, и в этом нет ничего аморального – кому-то жалко травмировать жену, кто-то чувствует перед ней вину и долг, кто-то считает себя обязанным ее кормить. Пьянство за рулем – тоже вещь не единичная.

А главное – есть две России, которые почти никогда не сталкиваются, а если вдруг они столкнутся, то взаимно уничтожатся. По крайней мере в этой катастрофе Захаров – не единственная жертва, Ефремов был не так уж далек от истины, когда сказал «Нет больше никакого Ефремова».

Те же миллионы людей сразу забыли, как ломились на его спектакли, как росли на его фильмах (он с пятнадцати лет был кумиром страны), как он создавал «Современник-2», как ждали выпусков «Гражданина поэта», как добродушно шутили над его пьянством, потому что такой уж он был наш, со своим «Спартаком» и хмельком! А того Ефремова, который мечтал поставить Олешу и ставил Платонова, того, чьим любимым поэтом с юности был Рильке, – я думаю, вообще знал мало кто, так что и забывать его почти некому.

Я не знаю, искусственно накачивалась эта злоба или прорвалась вдруг стихийно, – но это никак не чувство справедливости. Это злорадство и мстительность, вещи гадкие, и то, что Ефремов вдруг стал притягивать их в таком количестве, – тоже показатель его значительности, потому что это его предназначение – так высвечивать в людях все, и доброе, и дурное, которое в последнее время расплодилось чудовищно.

Правда, мне показалось, что люди сами несколько ужаснулись себе – но их снова могут натравить, это теперь легко. Очень трудно различить голоса тех немногих, кто заинтересован в объективном разбирательстве, особенно когда выяснилось, что сам Ефремов ничего не помнит, а за рулем его не видел никто. Три инспектора ГИБДД видели его уже вышедшим из машины. Машину Захарова, получившего действительно ужасные повреждения (один их перечень зачитывался минуты три), до прибытия скорой и ГИБДД перевернули – она после столкновения оказалась на боку. Сами свидетели столкновения, видимо, будут приглашаться в следующие дни (Пашаев уже предупредил, что часть свидетельств будет, по его сведениям, фальсифицирована). Экспертиза показала, что на подушке безопасности в «Джипе чероки», принадлежавшем Ефремову, его пот. Сам джип был исправен, экспертиза машины Захарова будет оглашена позже. Вообще процесс быстрым не будет, хотя ощущается стремление всех участников и судьи провести его без лишней волокиты.

Пушкин, основатель нашей этики, про все успел сказать – «Как друг, обнявший молча друга пред заточением его»; а ведь Кюхельбекер, про которого это сказано, был декабрист, государственный преступник. От заточения, надо признать, здесь никто не застрахован, в том числе и самые пылкие обвинители (они-то, кажется, ярятся именно потому, что рыльца у них несколько в пушку). Обстоятельства в России меняются быстро, а отказываться от друзей, по-моему, последнее дело. Тот Ефремов, которого я знал, был человеком чутким, добрым и щедрым, и я не видел свидетельств его разрушения. В деле по-прежнему много темнот. В перерыве я успел перемолвиться с Эльманом Пашаевым буквально двумя словами, на суде я его увидел впервые, и он не произвел на меня впечатления шоумена. Мне показалось, это довольно напористый, уверенный и хорошо подготовленный профессионал. Думаю, мнения о нем на протяжении процесса поменяются еще не раз – то в одну сторону, то в другую. Мог ли Ефремов в таком состоянии управлять машиной – понять трудно. Насколько реальны конспирологические версии – выяснится в ближайшие дни. Пока несомненно только одно: случай Ефремова – как и разворачивающийся одновременно раскол его родного «Современника», – выявил что-то чрезвычайно важное в русской жизни, и обо всем этом наверняка будет написан не один документальный роман и снят фильм. Не сейчас, конечно. А тогда, когда мы готовы будем смотреть на себя со стороны. На то, до какой степени сгнили изнутри буквально все, включая информационных стервятников, которых на процессе, увы, тоже хватает.

Фото: Павел Зубов

Заметил я в зале трансляции трех женщин, показавшихся мне очень немолодыми. Они оказались одноклассницами Ефремова, одна из них шутя крикнула Пашаеву, что он еще в детстве ее дергал за косички, но зла она не таит.

Только при взгляде на них я понял, какие мы все стали старые – все, кто бегал на утренние сеансы смотреть «Когда я стану великаном», и все, кто там сыграли. И зачеркнута не только жизнь Ефремова, но и наша. Почему-то мне так кажется, хотя все мы эту жизнь прожили по-разному.

Продолжение процесса назначили на четверг. Но в четверг, прости, Миша, я прийти не могу. Потому что в четверг слушается дело «Нового величия», и там тоже обязательно надо быть, хотя ни с кем из его фигурантов я не знаком. Просто такой у нас теперь календарь.

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: автора

Общество

Планировали революцию: Добровинский поделился новой версией ДТП с Ефремовым

Общество

За смерть на больничной койке оппозиционера врачу влепили выговор
Люди, пришедшие поддержать фигурантов, у Люблинского суда // Фото: Павел Зубов

Общество

Суд назначил фигурантам "Нового величия" условные и реальные сроки
Политика
Леонид Гозман: Расходы на Путина будут расти. Обнуление – это бесконтрольность
Эксперт рассказал, кто победит, если между Россией и Белоруссией начнется война
Валерий Соловей: в Кремле Дегтярева характеризуют исключительно нецензурными словами 
Благословленные на продажу: какое авто покупают и продают служители РПЦ
Общество
В белорусском санатории, где задержали 33 россиян, до них отдыхали "оборонщики" из РФ
Евгений Бунимович: "В ЕГЭ по иностранному языку надо химичить. Причем чиновникам"
"Что я наделал": Гаишники рассказали, что они увидели на месте ДТП с Ефремовым
Гражданская жена погибшего курьера покинула зал суда, где слушается "дело Ефремова"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России есть два способа уцелеть при любых режимах. Первый – быть уникальным профессионалом, чьи умения могут пригодиться в оборонке. Второй – служить в карательных органах, но не следователем, а рядовым расстрельщиком. В первом случае твое имя даже после смерти будет окружено почетом, а во втором его просто никто не узнает

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений. Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Культура и ТВ
Раскол "Современника": Гармаша винят в доносах, Хаматову хотят заменить Орбакайте
Мария Рыбакова ушла от вопроса о переходе на "Россию-1"
"Им нужно было растоптать меня": как скандальные ток-шоу калечат судьбы героев
Елена Проклова: Бывший муж помогает мне строить дом
Шоу-бизнес
Сергей Соседов о разводе Пелегеи и Телегина: Раз судятся, значит, есть что делить
Отар Кушанашвили: "Девушка рыжего "Иванушки" моложе его на световой цикл!"
Ольга Зарубина: Мне сказали, что на дочке – порча!
В скандале с кражей репертуара Вадима Казаченко замешана экс-директор Ротару

Здоровье
Обогащенное черникой питание помогает росту мышц у женщин
Коронавирус будут лечить таблетками от алкоголизма
Игрокам в гольф порекомендовали почаще есть шоколад
Простудные инфекции готовят организм к защите от COVID-19
Туризм
Здравствуй, постковидный отпуск: куда можно улететь россиянам и сколько это стоит
Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото: depositphotos
Депутаты дошли до Берлина. Кто из наших политиков готов сбежать в Германию?
Фото: Global Look Press
Александр Шестун: Путин и Лукашенко – последние диктаторы Европы
Global Look Press
Усиление мэр. Почему в Москве ужесточили масочный режим
Фото Полины Набоки
Монологи о шансоне. Часть 3: Михаил Бублик
Фото: Global Look Press
"Потеряла зачетку, дура". Как падчерица Сердюкова поступила в вуз без конкурса

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Global Look Press
Виктор Шендерович:
теперь они ищут пострадавших от моего либидо
Анна Калашникова // Фото: личный архив
"Ребенок страдает": Калашникова попросила Пелегаю прекратить дележку имущества
Фото: Global Look Press
Зарубина о бедственном положении артистов: "За выступления платят "три копейки"
Дмитрий и Ксения Натаровы
В секс-скандале с сотрудником "Россельзознадзора" и школьницей увидели шантаж
Одной старушки мало: Гогена сняли во время утех с двумя пенсионерками (фото)
Вадим Казаченко и Ирина Аманти
У Вадима Казаченко украли золотые хиты
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
^