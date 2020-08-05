Раскол "Современника": Гармаша винят в доносах, Хаматову хотят заменить Орбакайте

Театр «Современник» изо дня в день сотрясает от скандалов. Не успел коллектив оправиться от смерти любимого худрука Галины Волчек, пережить карантинную изоляцию пандемии, познакомиться с планами нового руководителя Виктора Рыжакова, как из театра со скандалом, подкрепляя негодование открытым письмом, уходит Сергей Гармаш.

В обращении, направленном сначала в общий чат труппы, а затем и в Сеть, Гармаш говорит о том, что с приходом нового руководства был кардинально изменен вектор развития театра. А выпущенные диалоги, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Гармаш и вовсе назвал "кощунством и провокацией".

«Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Волчек. – прим.ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря "не позвольте сделать из театра модное место". Делал это открыто, но услышан не был», – написал Гармаш.

«Эти полгода показали, сколь катастрофичным было решение о назначении Виктора Рыжакова. Оно было принято подковерно, ещё при жизни ГБ. Подписано буквально на крышке гроба. Это сделали московские власти», – подчеркнул актер.

За нового хурдука вступилась Лия Ахеджакова, которая назвала поведение Гармаша стукачеством, а сам уход сценическим ходом.

«Серёжа, ты подставлял плечо Галине Борисовне, когда она болела и ей нужна была помощь, но если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссёр В. Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах. Не стоило искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию, когда театр оказался в такой страшной ситуации из-за проклятой пандемии», – написала в открытом письме Ахеджакова. Текст обращения опубликован на странице актера Владимира Еремина в Facebook.

«А ты объявил войну и по закону жанра – ты хороший артист! – гордо хлопнул дверью. Я пожелаю тебе всяческого добра. До свидания!» – подчеркнула Лия Ахеджакова.

Ее поддержала актриса Марина Неелова, которая увидела в обращении Гармаша личные амбиции и неоправданные ожидания. Она отметила, что традиции «это не застывшая форма, а разумная эволюция». Именно таким путем и идет новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, цитирует актрису РБК.

«Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и "спасения" театра», — сказала Марина Неелова.

Гармаш, проработавший с «Современнике» 36 лет, сделал в письме акцент на том, что амбиций художественного руководителя у него не было.

Параллельно с этими выступлениями развивается другой скандал — актер Кирилл Сафронов не хочет выходить на сцену с партнершей по спектаклю «Двое на качелях» Чулпан Хаматовой и требует заменить ее на Кристину Орбакайте, которую взяли на роль, пока Чулпан была в «академическом отпуске». Видимо этот отпуск и обидел Кирилла, потому что ранее актеры прекрасно работали вместе. При этом Кристина в данный момент находится в Америке и возвращаться не спешит.

Дополнительно все усугубляется ДТП, устроенным пьяным актером «Современника» Михаилом Ефремовым, который в данный момент подогревает народную ненависть, отказываясь признавать вину в смерти водителя газели, в которую врезался джип Ефремова на встречной полосе.

Все это ставит под угрозу 10 постановок «Современника», что при уязвимом положении театров в эпоху коронавируса может иметь катастрофические последствия для старейшего театра Москвы.