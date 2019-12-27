В Москве от осложнений после воспаления легких умерла актриса Галина Волчек

В Боткинской больнице Москвы от осложнений после воспаления легких скончалась худрук театра «Современник» Галина Волчек.

24 декабря Sobesednik.ru писал о том, что Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за болезни легких. Позднее стало известно, что состояние народной артистки СССР резко ухудшилось.

Как передает ТАСС, вечером в четверг, 26 декабря, Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Причиной ее смерти называют осложнения после перенесенного воспаления легких.

Галина Волчек родилась в 1933 году в семье деятелей кино (ее мать Вера Маймина работала сценаристкой, а отец Борис Волчек — режиссером и оператором). В 1955 году она закончила Школу-студию им. Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТе, а через год приняла участие в создании студии, из которой потом вырос театр «Современник». В 1972 году на стала его главным режиссером, а в 1989-м — художественным руководителем.

За свою актерскую и режиссерскую карьеру Волчек сыграла в более чем 20 спектаклях и почти 30 фильмах («Про Красную Шапочку», «Осенний марафон» и других) и поставила более 30 спектаклей («Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Крутой маршрут» по роману Евгении Гинзбург, «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу и другие).