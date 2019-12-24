Худрук "Современника" Галина Волчек госпитализирована из-за проблем с легкими

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Галина Волчек попала в Боткинскую больницу столицы.

Об этом со ссылкой на помощника артистки по литературной части Евгению Кузнецову сообщает «Интерфакс».

«Галина Борисовна госпитализирована из-за проблем с легкими. Насколько мне известно, она находится в Боткинской больнице», — рассказала Кузнецова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Волчек нахолится в реанимации.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького. С 1989 года артистка является художественным руководителем столичного театра «Современник».

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.