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Представитель "Современника" назвала аварию с Ефремовым несчастным случаем

Культура и ТВ
21:45, 16 июня 2020

Представитель "Современника" назвала аварию с Ефремовым несчастным случаем
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Главный администратор театра Галина Лиштванова, знающая актера с трех лет, одна из немногих, кто открыто заступился за него.

– Мишу Ефремова надо уберечь, – поделилась своим мнением с Sobesednik.ru Галина Лиштванова. – На спектакли с его участием хотят попасть все. На спектакль «Амстердам» билеты продавались за два-три месяца. Разве могут зрители потерять такого артиста? Приношу свои соболезнования близким погибшего Сергея Захарова. Для его семьи это трагедия. Но Миша не преступник! Никто не имеет права его так называть! Это был несчастный случай, – считает представитель «Современника». – Любые оскорбления в его адрес тоже недопустимы. Унижать человека никто не давал никому права.

Ефремов – самый талантливый актёр своего поколения, – считает Галина Андреевна, – и это не только моё мнение. Такой талант губить нельзя. Это я говорю как творческий человек и как администратор театра. В «Современнике» я уже 53 года, поэтому имею право говорить.

Галина Лиштванова

В самарском театре, где выступал Ефремов (актера обвинили, что он вышел на сцену нетрезвым. – Прим. Sobesednik.ru), скандал был раздут искусственно. 

«Так выйди и сыграй сам», – ответил Миша на неприятный  выпад зрителя. После этого человек  десять вышли из зала, но всё равно спектакль прошёл великолепно. Зал аплодировал. Миша не был пьян. Он никогда не выходит пьяным на сцену. Это для него табу.  Я в курсе, поэтому говорю.

Галина Лиштванова признается, что знает Михаила Ефремова с трех лет.

– Он вырос на моих глазах. Честный, порядочный, неподлый. С детства был шебутным парнем, весёлым, энергичным. Из другого не получилось бы такого яркого актёра, – уверена Галина Андреевна. – В театре он общается со всеми одинаково: и с актёрским, и с постановочным составом. В нём нет пафоса, а есть только профессионализм. Нам его будет не хватать...  Поэтому, надеюсь, что суд примет лояльное решение, учитывая, как Мишу любят театралы, как любит его наш коллектив.

Несколько лет назад в «Современник» пришёл служить его сын Никита, такой же добрый и открытый, как его отец. Миша принимает участие в воспитании всех своих детей, это для него важно. Они похожи с отцом, он вложил силы в становление сына. Никита талантлив, как все Ефремовы. Я горжусь, что была знакома и работала с Олегом Николаевичем Ефремовым. Он был в работе жёстким, но справедливым, а по-другому бы не создал «Современник». От Олега Николаевича сыну передалась настойчивость и упорство в работе над ролью. Я люблю эту семью и всегда уважительно к ним отношусь.

По линии мамы у Ефремова замечательная театральная династия Покровских, – напоминает Лиштванова. – Дед Михаила – видный оперный режиссёр Борис Покровский. Эти династии – гордость России, история нашего театра, а Миша – носитель этой истории, чего нельзя сбрасывать со счётов. Мишиной мамы, замечательной актрисы Аллы Борисовны Покровской не стало год назад, в конце июня. Миша Ефремов поминал маму и на девять, и на сорок дней. Он хороший и заботливый сын. Тяжело переживал уход мамы. Окунулся в работу.

Миша легко относится к похвале, не замечает её, он живёт сценой. «Мишка, ты хорошо сделал эту роль», – хвалю его. «Да ладно, нормально», – смущается он. «Люблю тебя, Мишка», – говорю ему, а он смеётся… Такой ты для меня всегда.

Зашёл он как-то перед самым карантином ко мне в кабинет. «Галина Андреевна, посмотрите,  какие у меня пальцы, – и показывает мне страшные длинные когти. – Я сыграю в фильме ужасов». «Молодец, Мишка, что будешь играть эту роль! – похвалила я его. – Для тебя это новое направление. Давай, играй!» Весёлый такой он был в тот день… Такой, каким мы и хотим его видеть в нашем «Современнике».

Дорогой мой Миша, я тебя поддерживаю, – обратилась к Ефремову представитель театра. – Ты это знаешь. Миша, желаю тебе крепкого здоровья, терпения и сил. Крепись! Всё будет хорошо. Я тебя люблю! Целую. Лиштванова.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Знаменитости

Рубрика: Культура и ТВ

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