Соседи Ефремова: Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация

Как Михаил Ефремов отбывает домашний арест и что думают о причинах аварии соседи актера, узнал Sobesednik.ru.

Авария, устроенная заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, расколола общество: одни желают актеру, севшему за руль пьяным и попавшему в смертельное ДТП, гореть в аду и сгнить в тюрьме, другие считают такую реакцию на трагедию травлей, злорадством и видят в ней месть артисту за его оппозиционные взгляды.

Корреспонденты Sobesednik.ru отправились к дому Михаила Ефремова и, пообщавшись с соседями актера, узнали их версию произошедшего.

С бутылкой Ефремова не видели – только с сигаретой

Дом Михаила Ефремова находится в самом центре Москвы, пешком до старого Арбата можно дойти за считанные минуты. У 4-этажного дома круглосуточно дежурят представители СМИ – то ли в надежде поговорить с находящимся под домашним арестом артистом, то ли снова увидеть его с бутылкой. Кому-то удалось разглядеть в окне курящего Ефремова, но на этом все. Из дома, где живет артист, за те 4 часа, что мы провели возле его подъезда, не вышел ни один человек. Похоже, что и соседи участника прогремевшего на всю страну ДТП на время следствия тоже решили притаиться.

Корреспонденты Sobesednik.ru обошли все ближайшие магазины возле дома Ефремова: если актер и впрямь такой «московский озорной гуляка», как о нем пишут в СМИ, продавцы алкоголя должны знать его в лицо. Однако сотрудники магазинов заявили нам, что Ефремов у них ничего никогда не покупал.

– Я знаю, что Ефремов живет неподалеку. Но сам он к нам ни разу не заходил, Бог миловал, – говорит продавщица ближайшего продуктового. – А вот ребята – рабочие, прокладывавшие тут водопровод, с ним, так сказать, пообщались, потом рассказывали мне в лицах. Они что-то делали на улице, а он мимо проходил и вдруг стал с ними ругаться, называл их «чмо».

«Многие люди понимают, что происходит, и не дадут Михаилу Олеговичу погибнуть в тюрьме»

– И не надоело вам тут сидеть?! – бросила в нашу сторону женщина лет 60.

Оказалось, она живет в одном из соседних домов. На наш вопрос о том, что, по ее мнению, могло заставить Заслуженного артиста РФ сесть пьяным за руль, пенсионерка уверенно ответила: «Девочка, милая, уже все было задумано и заказано!»

Версия о провокации, как показал наш миниопрос, пользуется у соседей Михаила Ефремова наибольшей популярностью. Они считают: обстоятельства, которые в итоге привели к аварии, были намеренно подстроены теми, кто хотел устранить оппозиционного актера, видел опасность для себя в его критических высказываниях и выступлениях в рамках сатирического проекта «Господин хороший».

– Все это спровоцировано, это все неправда! – горячится в разговоре с нами еще одна местная жительница, которая прогуливалась в сквере возле дома Ефремова. – Его так долго травили, я абсолютно уверена, что все это очень долго готовили и, как видите, успешно провели. Оппозиционные высказывания Михаила Олеговича никогда бы ему не простили, и он это понимал, ведь он уже не мальчик.

Я видела его несколько раз на улице. У него всегда был задумчивый взгляд, в пьяном состоянии я его не видела. А нападать будут теперь на него все, кому это выгодно! Вот эта история всколыхнет общество, по крайней мере людей, которым небезразлична Россия. Поверьте, многие понимают, о чем идет речь, и они не позволят Михаилу Олеговичу погибнуть в этих 12 годах заключения.

Впрочем, о 12 годах заключения говорить пока рано, суд только впереди. Пока же с Ефремовым ведутся следственные действия. На наших глазах примерно в два часа дня актера забрали из дома на допрос сотрудники правоохранительных органов. Артист вышел из квартиры, опустив глаза в пол, и не ответил ни на один вопрос журналистов. Когда Ефремов открывал дверь, за его спиной мелькнула женщина, похожая на его бывшую жену Ксению Качалину.

Пока Ефремов был на допросе, в его квартиру поднялась актриса, режиссер Рената Литвинова – крестная мама дочери актера и друг семьи. В эти тяжелые для Михаила Ефремова дни Рената Литвинова не отвернулась от него. И вообще, сложилось такое ощущение, что оголтелые враги и хулители Ефремова живут только в интернете. Или не живут, а ходят в соцсети, как на работу...