Сотрудники ФСИН вывели Михаила Ефремова из квартиры. Актер был в маске и толкался

11 июня в 14.00 машина ФСИН подъехала к подъезду Ефремова, перед этим сделав несколько кругов вокруг дома, где актер отбывает домашний арест. Как передает корреспондент Sobesednik.ru, спустя 10 минут артист вышел из квартиры под конвоем с медицинской маской на лице, глядя в пол.

Ни на один вопрос Ефремов не ответил, а одного журналиста и вовсе толкнул локтем. Сотрудники ФСИН также не пояснили, куда и с какой целью увезли актера, проходящего по делу о смертельном ДТП.

Напомним, что Сергей Захаров, пострадавший в аварии на Смоленской площади, скончался в больнице. С ним простились сегодня утром в Москве, тело погибшего было доставлено в Рязань, где он и был похоронен.