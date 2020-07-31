Сергей Гармаш заявил об уходе из "Современника", в котором работал с 1984 года

Актер Сергей Гармаш сообщил о том, что покидает театр «Современник», в котором играл на протяжении более 35 лет.

Артист объяснил свое решение «чудовищной ситуацией» в театре, передает «РИА Новости». В частности, он раскритиковал проект «Современника», посвященный юбилею Победы. По мнению Гармаша, прозвучавшие в нем диалоги являются «кощунством, провокацией и даже преступлением». Он отметил, что тем, кто высказал в связи с этим недовольство, «просто закрыли рот». По словам актера, «идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Гармаш отметил, что кабинет прежнего художественного руководителя театра Галины Волчек, которая скончалась в декабре прошлого года, «был разрушен мгновенно», и подчеркнул, что не может поступить иначе, потому что помнит «все, что сказал у гроба».