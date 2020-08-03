Сергей Гармаш – герой или стукач?

Сергею Гармашу осталось сыграть два последних спектакля — 1 и 2 сентября, и все, он уходит из театра. О своём решении покинуть «Современник» он объявил на закрытом сборе труппы, а на следующий день, 31 июля, отправил всем своим коллегам резкое и эмоциональное письмо, назвав причиной ухода «чудовищную ситуацию», сложившуюся при новом руководстве. После смерти Галины Волчек новым худруком «Современника» в январе этого года стал режиссёр Виктор Рыжаков. И это назначение Гармаш в своём письме назвал «катастрофичным для будущего театра», а его руководство «чередой чудовищных и безнравственных поступков».

В своём письме Гармаш прямо говорит, что считал своим долгом «достучаться до властей», увидев, куда теперь «направлен вектор театра».

Ведущего актёра «Современника», разумеется, можно понять. Он прослужил в «Современнике» 36 лет. Галина Волчек умерла практически на его руках — Гармаш пару месяцев, когда ей стало совсем тяжело, буквально жил в театре. И, как следует из письма, считает своим долгом «по отношению к памяти ГБ», противостоять политике Рыжакова.

Но о какой политике речь, если все эти месяцы театр, как и все, сидел на карантине. Удалось сделать онлайн проект «Диалоги «Современника», где актеры говорят о войне, — на него Гармаш и указывал, в том числе и властям, считая «часть высказываний кощунством, провокацией и даже преступлением», хотя, по словам театроведов, эти высказывания — цитаты из Астафьева. Поскольку вопрос «правильного» отношения к войне у нас сегодня как-то слишком раскалён, то многие, как, например, Алексей Герман, посчитали это политическим доносом.

В общем, все это большой скандал. «На сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная, — говорит Гармаш. — Налицо очевидный раскол, и за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук... идёт расправа над людьми... вместо уволенной Саши Толубеевой на работу принимается собственная дочь». Справедливости ради, скажем, что увольнения действительно есть, и не только среди актеров, но и среди техслужащих театра.

О сложной ситуации в театре «Собеседнику» недавно говорила и Лия Ахеджакова: «В театре у нас нехорошо... Я, Марина Неелова, Чулпаша, Люся Крылова, Алена Бабенко — мы все, женщины, ужасно рады, что Рыжаков назначили худруком «Современника». Но ему очень тяжело сейчас, потому что были и другие претенденты».

Раскол, схватка за власть — обычная ситуация в репертуарном театре после смерти его руководителя. В «Современнике» она подогрета к тому же тем, что Волчек одно время считала, что ее преемником будет или сам Гармаш, или Михаил Ефремов (он расстался с театром чуть раньше Гармаша, почти накануне аварии). Но делать выбор между театром-мемориалом и театром новых идей делают сами «современники». Ведущие актрисы театра уже ответили Гармашу.

Хаматова, считая его «блистательным артистом», сказала, что в его уходе «радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повел себя честно: он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков».

Марина Неелова считает, что позиция Гармаша равна попытке «утопить всех сразу», а Рыжаков несёт в театр «разумную эволюцию». «Мне кажется, уход Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», — сказала Неелова.

Ну а в открытом письме Лии Ахеджаковой и вовсе все откровенно: «Серёжа, ты подставлял плечо Галине Борисовне, когда она болела... но если тебе не нравится интеллигентный Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах. Не стоило... подогревать ненависть, хамство и агрессию... И твой "героический" уход из театра на глазах у всего коллектива очень хорошо читался после обращения Рыжакова, который озвучил планы театра по меньшей мере на 3 сезона. А ты объявил войну...»