Гражданская жена погибшего курьера покинула зал суда, где слушается "дело Ефремова"

На слушании по делу Ефремова адвокат актера Эльман Пашаев попросил суд о назначении нескольких слушаний в удобное для него время. Также Пашаев подал ходатайство касаемо оценки доказательств стороны обвинения: якобы обвинение представляет подставных свидетелей того, что Ефремов находился за рулём автомобиля во время аварии. Еще адвокат Ефремова попросил у суда вести интернет-трансляцию следующих заседаний.

Сторона обвинения тоже не сидела во время заседания без дела: гражданская супруга погибшего Ирина Стерхова вновь ходатайствует о признании ее потерпевшей. Представитель Ирины представил документы, которые говорят о том, что именно она занималась похоронами и оплачивала ритуальные услуги. Сама Ирина предстала перед судом и лично подтвердила свою позицию. Также представитель женщины предоставил суду комментарии соседей дома, в котором живет Ирина, которые доказывают ее гражданский брак с Захаровым. Адвокат просит признать ее не законной женой, а близким человеком погибшего. Суду предоставили также некую анкету, в которой погибший указывал Стерхову как свою жену, и документ о том, что Захаров и Стерхова лечились в одной больнице, которая находится рядом с домом Ирины, что доказывает их совместное проживание. Адвокат Стерховой апеллировал тем, что все свои важные документы – бумаги о покупке автомобиля, в частности, – погибший хранил в доме Ирины.

– Отдых у нас был совместный, проживание совместное, друзья были общие, все соседи это подтверждают. В Рязани Сергей не жил, ездил поначалу раз в две недели, а два года назад стал ездить чаще, так как его мама тяжело заболела, ей требовался уход. У него есть брат, но в основном ухаживал за мамой только Серёжа, – говорит на суде Ирина.

Пашаев высказал своё мнение, что данное ходатайство следует отклонить, так как Ирина не является законной супругой погибшего, никакими документами родство с Захаровым не подтверждено.

– В рамках уголовного дела допрошена официальная жена. С моральной точки зрения Ирина действительно пострадала, но, к сожалению, в нашем законодательстве нет понятия морально-неморально, по официальным документам Ирина не является потерпевшей, – заключил Пашаев.

Кадр из зала суда // Фото: Павел Зубов

Прокуроры с возражением защиты согласны. Также возразила сторона обвинения, адвокаты семьи Захарова.

– Мы настаиваем на том, что жена у Захарова была одна, они прожили более тридцати лет в браке, – заявила адвокат стороны обвинения, работающая в паре с Добровинским (он также согласен с прокурорами).

Пашаев говорит о том, что Ирина даже не дала постоянную прописку Захарову за 23 года совместной жизни. Суд с этими доводами согласился, отказавшись признать гражданскую жену погибшего потерпевшей. В итоге Ирина со своим адвокатом покинула зал суда.