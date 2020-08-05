"Ефремов ничего не помнит": Пашаев приехал на первое слушание по делу о ДТП

На предварительном слушании адвокат заслуженного артиста предполагал, что его не будет на заседании 5 августа, он даже подал ходатайство, чтобы заседание перенесли.
– Дело резонансное, я не мог заставлять себя ждать, поэтому приехал, – объяснил Пашаев своё появление.
Журналисты поинтересовались, не погубит ли Ефремова подход Пашаева к защите.
– Посадят его или оправдают – все равно я буду виноват, не могу всем угодить.
– Что говорит сам Михаил Олегович?
– Он ничего не помнит. Если бы он понимал, что происходит, такого резонанса бы не было.
Слушание должно начаться в 10 часов.
В свою очередь, адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский приехал в суд на роскошном кабриолете.