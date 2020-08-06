"Невиновны!": как у здания суда встретили фигурантов дела "Нового величия" (видео)

В полдень 6 августа в Люблинском суде началось заседание, на котором должны вынести приговор по делу «Нового величия».

Перед зданием собралась толпа сочувствующих, которые хором кричали о невиновности подсудимых.

До начала заседания полиция успела задержать акциониста, который принес с собой исписанного лозунгами манекена и кричал про свершающееся в этот момент жертвоприношение.

Среди пришедших поддержать подсудимых оказалась и муниципальный депутат Юлия Галямина, которая заявила, что надеется на условные сроки для всех фигурантов дела, а также рассказала о собственном взаимодействии с системой правосудия: