У суда, где вынесут приговоры по делу "Нового величия", задержали перформансиста

В Москве у Люблинского суда задержали молодого человека в форме, стилизованной под полицейскую, пишет твиттер-аккаунт «Новой газеты».

«Мы все знаем, что государство требует только крови. Государство требует костной муки и сухожилий клубки генеральным котам поиграться», — скандировал молодой человек до того, как его задержали полицейские.

Перед задержанием гражданин перерезал манекену рядом с собой горло канцелярским ножом. Во время задержания он кричал «Свободу политзаключенным!»

В 12:00 у Люблинского суда должно было начаться слушание дела. Предполагается, что сегодня фигурантам дела вынесут приговоры.

«Интерфакс» пишет, что у здания суда усилены меры охраны: дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, проходит патрулирование в окрестностях суда. На месте находятся ограждения, но их пока не выставляли.