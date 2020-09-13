Стебунов, Высоцкий, Гармаш: Пашаев заявил, что Ефремова подставил один из друзей

В эксклюзивном видеоинтервью Sobesednik.ru Эльман Пашаев рассказал, что Михаил Ефремов сидит за друга, взяв чужую вину на себя.
Несмотря на суровый приговор суда в виде 8 лет заключения в колонии общего режима, адвокат артиста не теряет надежду доказать невиновность своего подзащитного. Но кто в таком случае сидел за рулем джипа Ефремова?
В разгоре с Sobesednik.ru Пашаев впервые рассказал о том, кто, по его мнению, может быть настоящим виновником смертельного ДТП.
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– Эльман, я вам уже называла троих самых близких друзей Михаила Ефремова: Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Никита Высоцкий...
– Один из них его и подставил! И точка! Все, тему сменили, я вам ответил, – заявил Эльман Пашаев.
– Но поскольку многие сейчас именно вас обвиняют в этом приговоре, в этих восьми годах, почему бы вам не озвучить то, кто это был на самом деле?
– У меня есть адвокатская этика, к сожалению, я не могу это озвучивать без согласия Михаила.
– Я правильно вас поняла, что Ефремову кто-то из друзей сказал: «Возьмёшь на себя мою вину – и всё будет замечательно»? Кто этот друг? Стебунов? Гармаш? Высоцкий? Кто, по вашему мнению, подставил Михаила?
– Да, а когда прокуратура запросила 11 лет для Михаила, я спросил у него: «Ну что?» Он ответил: «Это моя ошибка».
Называйте это как хотите, но я не знаю таких друзей.
– А вы лично пытались вразумить этого «друга Ефремова», чтобы он сам за свое преступление отвечал, а не подставлял Михаила?
– Я когда его в первый день на место поставил, он на меня обиделся. Я так напрямую одному другу, который приезжал ко мне домой, и сказал: «Если вы за счёт отца стали кем-то, то это не значит, что вы состоялись в жизни».
Они не привыкли, что кто-то им жёстко всё в глаза скажет. Сидит ахинею несёт...
– Друзья Ефремова?
– Да, которые ко мне приезжали домой. Сижу слушаю, как будто я в школе учусь, а они пришли рассказывать, что в адвокатуре мне делать.
У меня работа такая, что я могу и с волком дружить. Но у меня нет такой тактики, чтобы стараться кому-то нравиться. Если мне не нравится кто-то или чьи-то доводы, я сразу говорю: «Не мешайте работать».
– Странные игры, Эльман. У Ефремова трое несовершеннолетних детей. Он что, Робин Гуд, что решил отсидеть 8 лет за другого человека?
– Вот он настолько достойный мужик, вы не поверите. Даже если он в изоляторе что-то скажет против меня, я не изменю мнение в отношении Михаила. Я на эти темы с ним неоднократно разговаривал. Он сказал: «Я не собираюсь выдавать друзей». Тем более он действительно не помнит, что было на самом деле.