Стебунов поминутно восстановил день смертельного ДТП с Ефремовым

Актер Иван Стебунов, которого подозревали в том, что он находился в салоне машины Ефремова в момент ДТП, рассказал правду.

По словам Ивана, за два-три дня до смертельного ДТП (оно произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. – Прим. Sobesednik.ru) Михаил Олегович находился в беспробудном запое.

– Я знал, что он пьет. Мы встретились в театре, и я увидел, что он хорошо разгорячен. Но для него выпивать день, два – это нормально… Но я понял, что пружина сжимается, – описал свои недобрые предчувствия Иван. – Он так и не остановился.

«Его должны были прокапать в этот день», – пояснил Стебунов в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» («Россия 1»). Актер так же добавил, что специально для таких моментов, когда Ефремов уходил в запой, у Михаила Олеговича был знакомый врач, который всегда оказывал ему медицинскую помощь.

То, что Ефремов сел пьяным за руль, его друг назвал «исключительной, чрезвычайной ситуацией»: оказалось, что обычно, когда актер был под шофе, джипом управляла его помощница.

Подозрения в том, что он сам находился в момент ДТП в салоне машины Ефремова, Стебунов отверг. При этом Иван признал, что оказался на месте аварии не совсем случайно: он с женой как раз ехал по направлению к дому Михаила, с которым они договорились встретиться, когда заметили разбитые в хлам автомобили. Проехать мимо было невозможно...