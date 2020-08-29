"Гармаш знает о подставе с Ефремовым": Джигурда выдвинул новую версию ДТП

Никита Джигурда считает, что аварию с Михаилом Ефремовым могли подстроить из-за спора за пост худрука «Современника».

Джигурда, который утверждает, что проводит собственное расследование ДТП с участием Михаила Ефремова, поделился с Sobesednik.ru новой версией случившегося. По мнению актера, в «изоляции» Михаила Олеговича были заинтересованы лица, которые были против его назначения на пост художественного руководителя театра «Современник».

Никита Джигурда у здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила Ефремова

– Мне рассказывали, что в день аварии в «Современнике» должно было состояться заседание труппы, ибо назначенный худрук театра министерством культуры (после смерти Галины Волчек, которая возглавляла «Современник» около 50 лет, ее пост занял режиссер Виктор Рыжаков. – Прим. Sobesednik.ru) был принят труппой в штыки.

Все хотели, чтобы этот пост достался Ефремову. Вот поэтому Мишу и подставили, – считает Никита Джигурда. – Кстати, подозреваю, что об этой подставе многое знает Сергей Гармаш.

Недоброжелатели Миши воспользовались тем, что он читал острые стихи. У него был гениальный цикл «Гражданин поэт» в сотрудничестве с Дмитрием Быковым, которого я очень люблю, потом он делал аналогичный проект с Орлушей (поэт Андрей Орлов. – Прим. Sobesednik.ru). По моей информации, в планах у Михаила была программа про поправки в Конституцию и выборы президента. Сейчас из-за границы раздаются голоса, что к этой трагедии причастен Кремль. Но я так не считаю. Главным было не допустить Михаила к руководству театром.