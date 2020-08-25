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Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии

Культура и ТВ
03:04, 25 августа 2020
«Собеседник» №32-2020

Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press

Театры открывают новый сезон. Месяцы карантина обнажили довольно неприглядный ландшафт театральной жизни. В отсутствие спектаклей на первый план выплывают проблемы, скандалы и громкие уходы. И это говорит о большом кризисе, который уже ничем не удается замаскировать.

В антирейтинге «Собеседника» оказались самые значимые театры страны.

1. «Табакерка»

Там сегодня царит ученик Олега Павловича Владимир Машков, с которым, видимо, не поспоришь. Он не только худрук, но и суперстар «Табакерки». Один спектакль с участием Машкова собирает 4 миллиона рублей (в «Табакерке» всего 380 мест). Новый худрук уверенно декларирует сохранение традиций Олега Павловича, но из труппы уже два года назад был уволен Павел Табаков, да и у Марины Зудиной там новых ролей не прибавилось. Ну а в августе, сразу после юбилея мэтра, от Владимира Машкова ушли несколько актеров, включая Розу Хайруллину, которая если будет появляться в спектаклях «Табакерки», то только как «приглашенная артистка». Теперь и Максим Матвеев – похоже, навсегда.

2. МХТ имени Чехова

Еще одна вотчина Олега Табакова, флагман среди драматических театров России. Жизнь здесь уже больше двух лет движется на тормозах. После Табакова театром руководит Сергей Женовач – большой, серьезный режиссер. Его «Студия театрального искусства» (Сергей Васильевич там и сейчас худрук) всегда была успешным и даже культовым театром. Но в МХТ этот успех почему-то не переехал. За два года (не будем считать карантин) при новом руководителе здесь не случилось громких премьер. Да и негромких было только пять. Зато из репертуара вычеркнуты 17 спектаклей, многие из которых собирали отличную кассу. Между тем в МХТ труппа – 120 человек. И всем нужна работа.

Сразу после прихода Женовача из театра уволился режиссер Константин Богомолов (не нашлось общей почвы для сотрудничества). Этим летом попросили уволиться режиссера и актера Александра Молочникова, который при Табакове считался «молодым гением». Табаков сам спектаклей не ставил, так что при нем могли свободно цвести все цветы (режиссерские). А теперь в МХТ затевают постановки ученики Женовача, близкие ему по духу. Но сегодня претензии актеров звучат все громче. На недавнем собрании труппы по поводу планов и грядущего сокращения труппы довольно резко высказались, например, Константин Хабенский и Наталья Тенякова (Тенякова и Мирошниченко – звезды сцены, но у каждой сегодня всего по одной роли). На днях из МХТ уволилась еще одна бесспорная звезда – Дарья Мороз. Сам Сергей Васильевич говорит, что все нормально, это «рабочий диалог», который, очевидно, продолжится 7 сентября на официальном сборе труппы.

3. «Современник»

И здесь одним скандалом не обошлось. Во-первых, судят Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом. Понятно, что вся эта история болезненно отразилась на театре, откуда Ефремов ушел буквально накануне аварии, «не сойдясь характерами» с Виктором Рыжаковым, новым руководителем «Современника», пришедшим после Галины Волчек. В конце июля труппу покинул Сергей Гармаш. С большим шумом и тоже из-за несогласия с Рыжаковым, чье назначение Гармаш публично объявил «катастрофичным», а его руководство – «чередой чудовищных и безнравственных поступков». Судя по тому, что Рыжаков стал худруком в начале этого года и из-за пандемии мало что мог сделать, уход Гармаша был связан с несбывшимися надеждами.

Раскол, схватка за власть – к сожалению, обычная ситуация в репертуарном театре после смерти его руководителя. В «Современнике» она подогрета тем, что Волчек одно время считала, что ее преемником будет Гармаш. Он – блистательный актер и большая потеря для театра. Но против него резко выступили такие звезды, как Ахеджакова, Неелова и Хаматова. В частности, они осудили «политический донос» Гармаша на спектакль Рыжакова, который показался ему «кощунством, провокацией и даже преступлением».

4. Ленком

Здесь совсем некрасивая ситуация. Недавняя история с пасквилем об Александре Захаровой  – якобы о ее борьбе с алкоголем – лишь неприглядный «бульк» на поверхности, скрывающей разные страсти. Разумеется, после вброса немедленно последовало опровержение главврача клиники, заявлено, что Захарова никогда не обращалась к ним по поводу лечения алкоголизма. В защиту актрисы высказалась ее коллега Людмила Поргина, назвав сообщение о Захаровой «полным враньем». Высказался экс-министр культуры Михаил Швыдкой: «Как известно, предают только свои. И травят тоже... Ей надо дать возможность спокойно работать, хотя бы из уважения к памяти ее отца». Дмитрий Певцов назвал публикацию наглой ложью, заказным материалом и заявил, что «нам известен заказчик». Иван Агапов тоже назвал это все «злой уткой» недоброжелателей, которые хотят перетянуть на себя управление театром.

Директор Ленкома Марк Варшавер, взявший на себя полное управление театром после ухода Марка Захарова, тоже очень возмущен ложью в адрес дочери Марка Анатольевича, которую он пообещал защищать (от кого, извините?). Тут уже столько сказано, что в общем крике не очень хочется говорить. Одно осталось за кулисами некогда славного Ленкома: кто «заказал» Захарову и почему его боятся назвать, хотя он «известен»?

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2020 под заголовком «Драмы за сценой».

Теги: #Табаков #Театр #Машков

Рубрика: Культура и ТВ

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