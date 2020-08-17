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МХТ и Табакерка без Олега Табакова стали совсем не те

Культура и ТВ
11:29, 17 августа 2020

МХТ и Табакерка без Олега Табакова стали совсем не те
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Что изменилось в театрах Табакова, которому 17 августа исполнилось бы 85 лет, спустя 2 года после его смерти?

Десять лет назад Олег Павлович Табаков отмечал 75-летие. Точнее, ему отмечали. Гуляло пол-Москвы. Сначала большой концерт в театре, а после в ресторане МХТ все веселятся, выпивают за Олега Павловича. Табаков поначалу сидел за столом с большими какими-то персонами. Но начальники, сказав разные поздравительные слова, скоро разъехались. И Табаков остался один.

Сидит и смотрит печально. Тут подходит Райхельгауз и спрашивает: «Олег Павлович, вы один, может, перейдем ко всем?» — «Нет, мне нормально». — «Ну как же, вы один, а все там». И Табаков произносит:

«Правильное соотношение».

Сегодня, 17 августа, Табакову было бы уже 85. Соотношение то же. Все здесь, а он там, один. Человек-солнце, большой актер, руководитель «Современника», Табакерки и МХТ имени Чехова. Главный лицедей страны, розовский мальчик, Лелик, кот Матроскин, истинно русский, но ни в коем случае не совковый, успешнейший менеджер, бездна обаяния и прочая и прочая и прочая — Олег Палыч, хохоча и мурлыча, охотно соглашался со всеми праздничными эпитетами в свой адрес.

Табаков был штучный гений — и совершенно невозможно было относиться к Табакову сухо и официально. Это всегда была смесь свойской нежности, веселой любви и глубочайшей почтительности.

Театр Олег Палыч считал (это при его-то инфаркте в 29 лет!) «веселеньким делом», а слово «успех» для него было универсальным мерилом профессии и бытия. Табакерку, или Подвал, публика обожала. И он, говорят, обожал смотреть из окна своего кабинета в МХТ на длиннющую очередь в Камергерском, которая выстроилась в кассу за билетами.

А когда в 2000-м Табаков возглавил после Ефремова МХТ, он, к неудовольствию многих, снес кучу неприбыльных спектаклей и, привлекая самых модных актеров, самых интересных режиссеров (Серебренников, Богомолов, Карбаускис, Писарев — это его открытия), сделал из него роскошный театральный супермаркет по типу мультиплекса — где на разных сценах идут разные, на разную публику рассчитанные, часто рискованные, но непременно окупаемые спектакли. Когда его спрашивали про Путина, он весело осаживал:

«Вы не ждите, что я глупости буду говорить. Я толстый, успешный, уверенный в себе тюлень. Но не фраер».

Когда его спрашивали что-то щекотливое, Табаков возводил очи горе, включал обаяние и говорил котом Матроскиным: «Понимаете, какое дело...» — и наводил тень на плетень. Припереть его к стенке не удавалось никому, как и поделить его между ура-патриотами и либералами.

Но вот уже два с половиной года МХТ и Табакерка живут без Табакова. В Табакерке царит ученик Олега Павловича Владимир Машков. Новое название — ТОТ, Театр Олега Табакова, которое ввёл новый худрук, в народе до сих не прижилось, Табакерка осталась Табакеркой. Театральный колледж Олега Табакова, тоже перешедший Машкову, стал Школой его имени и получил статус вуза. Но из Табакерки ушёл Павел Табаков, да и у Марины Зудиной там новых ролей не прибавилось. И все же дух Табакова и в Подвале, и на новой сцене на Сухаревской жив — и наверное, во многом стараниями Владимира Машкова.

Он не только худрук, но суперстар Табакерки. Можно обсуждать его огромные гонорары (у Олега Павловича, думаете, были маленькие?) и юридическое устройство театральных зарплат, но Табакерка при Машкове не потухла, она вполне шумит и процветает. А один спектакль с его участием собирает 4 миллиона рублей (в Табакерке всего 380 мест).

Сегодня, 17-го, Табакерка на целый месяц открывает выставку, посвящённую 85-летию своего основателя.

Ну а в МХТ в Камергерском дела потише, хотя слово «потише» здесь не синоним спокойствия и благополучия. После Табакова театром руководит Сергей Женовач, большой серьезный режиссёр. Студия театрального искусства, которой он долгое время руководил (и сейчас руководит), всегда была успешным и даже культовым театром. Но в МХТ этот успех почему-то не переехал.

За два года (не будем считать карантин) при новом худруке здесь не случилось громких премьер. Да и негромких было только пять. Зато сняты 17 спектаклей, многие из которых собирали очень приличную кассу. Между тем в МХТ труппа — 120 человек. И всем нужна работа, а не застой.

Сразу после прихода Женовача из МХТ уволился режиссёр Константин Богомолов, с которым у нового худрука просто не нашлось общей почвы для сотрудничества. Дело в том, что Табаков сам спектаклей не ставил, так что при нем могли свободно цвести все цветы (режиссёрские). Ну а теперь в МХТ затевают постановки в основном ученики Женовача, близкие ему по духу.

Два года назад мхатовцы без особых проблем приняли нового худрука. Он высказывался о планах довольно осторожно, но точно обещал вернуть МХТ к корням, к традициям русского психологического театра. Означает ли это, что яркий театральный супермаркет Табакова превратится в нечто гомогенное, пусть и сколь угодно высокохудожественное, до сих пор неясно. Да и надо ли это театру и его зрителям?

Сегодня претензии мхатовццев к Женовачу звучат все громче. На недавнем собрании труппы по поводу его руководства и грядущего сокращения труппы (чуть ли не вдвое!) довольно резко высказались, например, Константин Хабенский и Наталья Тенякова.

Сам Сергей Васильевич ограждает жизнь вверенного ему театра от публичного обсуждения, говорит, что все нормально, это всего лишь «рабочий диалог». Это, конечно, правильно. Был бы результат. 7 сентября на официальном сборе труппы он объявит планы 123-го сезона. Уже известно, что 7 ноября в МХТ пройдёт вечер памяти Олега Табакова.

Марина Зудина по поводу происходящего в МХТ высказалась так: «У меня нет обид, нет ревности по поводу всех происходящих изменений... Олег Павлович был счастлив, когда руководил двумя театрами, он радостно и взахлеб этим жил. И я была счастливой просто от ощущения радости за него и за то, как современно, талантливо и успешно он делал всё, за что брался! Это очень сложно — руководить! Невозможно продолжать дело предшественника так, как это делал он, просто потому что все люди разные, представление обо всем может различаться. Это нормально! Я хочу пожелать успеха обоим руководителям».

Рубрика: Культура и ТВ

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