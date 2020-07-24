За что Владимир Машков получает 9 млн рублей: названы реальные гонорары артиста

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков снова оказался в центре скандала.

Интернет взорвала публикация в соцсетях гонораров Владимира Львовича, которые он выплачивает, получается, сам себе. Читатели возмутило сообщение: «А девять миллионов в «Табакерке» не хотите? За эту сумму ИП «Машков Владимир Львович» принял на себя «обязательства по исполнению ролей:

– Городничий в спектакле «Ревизор» по одноименной пьесе Н.В. Гоголя на сцене Театра;

– Абрама Шварца в спектакле текущего репертуара Театра Олега Табакова по пьесе А. Галича «Матросская Тишина» на сцене Театра».

«C «04» января 2020 года по «31» июля 2020 года».

И это – не зарплата. Это худрук Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр Олега Табакова» Владимир Машков покупает услуги у ИП «Машков Владимир Львович», – говорилось в сообщении.

Официально в пресс-службе театра комментировать эту информацию нам отказались, только подтвердили, что «суммы указаны правильно, и в этом мы не видим повода для публикаций».

Этот договор есть в открытом виде на сайте департамента культуры города Москвы.

Действительно, что в этом криминального? Народный артист России Машков – самый известный человек в труппе, на которого ходит зритель, получает за спектакль 200 тысяч рублей. Надо заметить, что в антрепризных спектаклях гонорары зашкаливают и за 300 тысяч за выход известного артиста. А тут всего лишь – 200.

Говорят, это одна десятая часть гонорара Машкова за один съемочный день (2 миллиона!). В закулисье театра корреспонденту Sobesednik.ru рассказали, что один спектакль с участием этого актера собирает 4 миллиона рублей. И это в зале, где всего 380 мест! Люди покупают билеты в партер по 19 тысяч целковых. И все довольны: зритель, худрук, артисты, департамент культуры Москвы, с которым делится бюджетный театр прибылью. Но людей смущает одно: получается, что Машков себя же и покупает. Махинация какая-то как будто.

– Никакой тут махинации нет, – сообщили нам в театре, – просто так удобно, чтобы платить меньше налогов. И потом, кто же виноват, что режиссер Сергей Газаров пригласил худрука театра Олега Табакова на роль Городничего в своем спектакле «Ревизор»? Он же зовет артиста, а не художественного руководителя!

Кстати, нам рассказали, что сумма в 200 тысяч за спектакль появилась не просто так, – такой договор был и у Олега Табакова. Ситуации, когда художественный руководитель того или иного театра покупает свои услуги за отдельную плату, много. Так было, например, у Романа Козака, который руководил театром имени Пушкина, и у Юрия Соломина, возглавляющего Малый театр.

– В каждом театре все индивидуально, – комментирует Sobesednik.ru ситуацию художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт. – Вот у меня есть зарплата, которую мне платит департамент культуры как художественному руководителю, режиссеру-постановщику. А когда я выхожу два раза в месяц в спектакле как артист, у меня есть отдельный договор с дирекцией театра. Думаю, у Володи Машкова такая же история.