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"Вы ее убьете": директор Ленкома прокомментировал новость о "пьянстве" Захаровой

Культура и ТВ
17:04, 13 августа 2020

"Вы ее убьете": директор Ленкома прокомментировал новость о "пьянстве" Захаровой
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Театралы в шоке: СМИ сообщили об алкогольной зависимости актрисы Александры Захаровой.

Журналисты сослались на слова главного врача частной наркологической клиники. Тот сообщил: дочь Марка Захарова страдает тяжелой формой алкогольной зависимости.

Ранее СМИ растиражировали фразу вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной, которая якобы подтвердила зависимость Александры и даже назвала Захарову «несчастной бабой без семьи и детей». Однако затем в интервью Пятому каналу Поргина от этих слов отказалась и обвинила СМИ в клевете.

«Это вранье полное! — гневно ответила Поргина. — Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголизмом, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец. Какой алкоголь? Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить».

Sobesednik.ru связался с руководителем Ленкома, Заслуженным деятелем искусств РФ, главой Директорской ложи московских театров Марком Варшавером. Он признался, что вообще не понимает, откуда могли появиться такие слухи.

«Я никогда не наблюдал за ней (Александрой Захаровой. – Прим. Sobesednik.ru) ничего подобного, а знаю ее уже лет 40. Она спиртное в рот не берет, поэтому очень удивлен этому заявлению. Максимум, что может, – это пригубить», – заявил нам Марк Варшавер.

Дозвониться до самой Александры нам не удалось, но Марк Борисович призвал этого и не делать. «Вы ее просто убьете этим вопросом», – подчеркнул руководитель Ленкома.

Теги: #Знаменитости #Людмила Поргина #Театр #Ленком

Рубрика: Культура и ТВ

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