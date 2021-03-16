"Люди с советскими паспортами": друзья Манижи ответили хейтерам певицы

Выбор народа в пользу певицы Манижи вылился в невероятно широкое обсуждение этого факта в СМИ и соцсетях. Видео ее выступления было опубликовано на YouTube-канале Евровидения 10 марта. За сутки его посмотрели больше 900 тысяч раз. Кто такая Манижа и каким образом девушка из Таджикистана в одно мгновение стала столь обсуждаемой?

Я впервые услышала музыку Манижи в 2017 году. Несмотря на то, что творчество девушки почти не раскручивалось на радио и ТВ, ее песни знали наизусть многие, что позволяло ей собирать полные залы в Москве и Петербурге. Композиция «Люстра», визитная карточка Манижи, проложила певице дорогу на шоу Ивана Урганта.

Как только было объявлено, что именно она будет представлять Россию на Евровидении, появилась масса негативных отзывов в прессе и соцсетях. Одна из главных претензий: почему именно таджичка будет представлять Россию, «своих» артистов, что ли, нет?

Александр Шанин, участник группы Stone Submarines: На нее нападают из зависти

Александр Шанин // Фото: соцсети

– Честно говоря, должен был произойти этот переломный момент, когда от России поехал бы не Лазарев, от которого устали все вокруг, и даже не Little Big – потому что это не про музыку, – а настоящий сильный альтернативный артист. С ее помощью европейское сообщество, надеюсь, откроет глаза и узнает, что у нас тут не только медведи по улицам бегают. Манижа – талантище, очень мощный артист с четкой жизненной позицией. (У группы Stone Submarines есть совместный трек с Манижей. – Авт.)

– Очень много негатива на нее вылилось. Почему, как по-вашему?

– Те, кто на нее нападает – люди с очень узким кругозором. Русскому человеку будто сложно радоваться за других людей, ну вот не умеют в массе своей обладатели советских паспортов. Черная зависть – и не более того. С Манижей мы не общались продолжительное время, но думаю, что она переживает. Несмотря на это, она сильная женщина и со всем справится.

Да, Манижа Сангин родилась в Таджикистане. Девочка росла в интеллигентной семье: дедушка – известный таджикский поэт, отец – доктор, мама, Надежда Усманова, дизайнер одежды. Когда будущей певице было два года, семья переехала в Москву из-за волнений в Таджикистане. Кроме Манижи, в семье еще четверо детей. Родители вскоре разошлись, и многочисленную семью в Москве мама Манижи тянула одна. Старшая сестра Манижи – Муниса – сейчас корреспондент «Первого канала», младшая – Аниса – закончила Академию труда и социальных отношений, продолжила обучение в Париже. Брат певицы Тождусмон – бизнесмен с двумя высшими образованиями, а второй брат – Шерзод – выучился на режиссера.

– Очень многие в России не уважают таджиков, – говорила Манижа в одном из интервью. – Когда люди узнают, что я из Таджикистана, так нескромно удивляются. Это неприятнейший стереотип, что в Таджикистане живут только гастарбайтеры.

Манижа выступала на конкурсах под псевдонимом РуКола, потому что, как говорили продюсеры, восточное имя не подходило. Затем переехала в Лондон, где работала с известными музыкантами. Из-за финансовых проблем альбом в Лондоне так и не записала и спустя четыре года вернулась в Москву.

Певица песни писала сама, клипы снимала при помощи телефона. В 2017 году выпустила альбом Mаnuscript, занявший верхние строчки в российском iTunes. Недавно провела большой сольный концерт в Крокусе в Москве.

Алексей Николаев, эксперт бюро InSimple: Мы с Владом Топаловым давно ее оценили

Алексей Николаев // Фото: стоп-кадр с YouTube

– Очень рад за нее как за человека. Это была ее мечта! В 2016 году, работая с Владом Топаловым, мы пригласили Манижу как автора песен. До этого я слышал только ее англоязычный материал, который меня и привлек, это сильно отличалось от того, что было тогда на российском рынке. Мы собрались за одним столом – я, Влад, Манижа и ее тогдашний менеджер Алексей. Мы спросили, есть ли у нее русскоязычный материал. Она говорит: «Я включу вам одну песню, только я, с вашего позволения, выйду из комнаты». Как только песня заиграла, у нас появился ком в горле, мы все прослезились. На мой взгляд, эта песня была реквиемом по ушедшему человеку... Реакция Влада: «Манижа, вот ты – автор, музыкант, я после этого вообще не музыкант». Я ей всегда говорил: «Все это, твой «Первый канал» и прочее... ты – гораздо дальше, ты – Нина Симон (культовая американская певица. – Ред.).